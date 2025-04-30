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30 апреля 2025, 15:47 Читати українською

Цены на газ в Украине впервые за год обогнали европейские

В Украине цены на природный газ в Украине впервые почти за год превысили спотовые цены на природный газ в Европе. Об этом сообщает ExPro Daily Gas.

В Украине цены на природный газ в Украине впервые почти за год превысили спотовые цены на природный газ в Европе.
Фото: freepik.com

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Согласно котировкам Natural gas ExPro, цены на ресурс апреля (UA-VTP-CM) в Украине во вторник составляли около 19 150 грн/тыс. куб м (с НДС) или 31,8 евро/MWh, в то время как спотовые цены Day Ahead на нидерландском TTF составляли 31,5 евро/MWh.

Впервые с 1 мая 2024 года цены на природный газ в Украине поднялись выше европейских цен на газ, а спред между ценами достиг 0,3 евро/MWh в пользу украинских цен. Разница не учитывает стоимость транспортировки газа в Украину.

Причины изменения цен

Отмечается, что такая ситуация сложилась, прежде всего, в результате тенденций последней недели. Цены на природный газ в Европе на последней неделе снижались на фоне теплой погоды и стабильных поставок газа.

В то же время, газ в Украине дорожал под влиянием стабильного спроса, в том числе от государственных компаний, как Нафтогаз и Оператор ГТС Украины. С другой стороны, объемы предложения на рынке сократились, поскольку Укрнафта прекратила продажу газа на рынке после того, как Кабмин обязал ее продавать газ для Нафтогаза в рамках ПСО.

Импорт газа

Пока что спред между ценами на газ в Европе и Украине маловат для восстановления коммерческого импорта природного газа в Украину частными компаниями, поскольку он не покрывает стоимость доставки газа из Европы в Украину.

В то же время, если тенденция сохранится, трейдеры могут начать импорт газа для его реализации на украинском рынке. Весь природный газ в апреле импортирует НАК «Нафтогаз Украины» — 8,6 млн куб м в сутки в последние дни.

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Напомним

По оценкам Нафтогаза, к началу отопительного сезона Украина должна импортировать 4−4,5 млрд куб. м природного газа. Не исключено, что при благоприятном спреде часть этого ресурса могут импортировать частные компании.

Ранее «Минфин» писал, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит НАК «Нафтогаз Украины» кредит в размере 270 млн евро для формирования стратегических запасов газа, а Норвегия дополнит это финансирование грантом в 140 млн евро под государственные гарантии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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