Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле 2025 года увеличились на 2,2% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего предварительные данные.
Инфляция в Германии в апреле замедлилась до 2,2%
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Как изменилась инфляция
По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены повысились на 0,5%.
Аналитики в среднем прогнозировали апрельскую инфляцию на уровне 2,1% в годовом и 0,4% в помесячном выражении, по данным Trading Economics.
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В марте эти показатели составили 2,3% и 0,4% соответственно.
Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в апреле увеличились на 2,1% в годовом выражении и на 0,4% относительно марта. Эксперты в среднем ожидали подъема показателей на 2% и 0,3% соответственно.
Источник: Минфин
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