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30 апреля 2025, 18:33 Читати українською

Уменьшение помощи США приведет к сокращению гуманитарных программ ООН

Несколько агентств ООН, оказывающих помощь детям, беженцам и другим уязвимым категориям во всем мире, сокращают рабочие места и уменьшают затраты из-за уменьшения финансирования от США. Об этом свидетельствуют внутренние записи, с которыми ознакомилось агентство Associated Press.

Несколько агентств ООН, оказывающих помощь детям, беженцам и другим уязвимым категориям во всем мире, сокращают рабочие места и уменьшают затраты из-за уменьшения финансирования от США.
Фото: pixabay.com

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Ожидается, что Всемирная продовольственная программа ООН сократит до 30% своего персонала. Глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявил, что программа сократит штат своей штаб-квартиры и региональных отделений, чтобы уменьшить расходы на 30%, а также сократит должности руководящего уровня на 50%.

Другие агентства, такие как ЮНИСЕФ, Детское агентство ООН и Управление ООН по гуманитарной помощи ООН (УКГС) также объявили или планируют сократить расходы.

Один из представителей Всемирной продовольственной программы (ВПП) назвал сокращения «самыми масштабными», которые видела организация за последние 25 лет, и что в результате сделки исчезнут или будут сокращены.

Один из представителей Всемирной продовольственной программы (ВПП) назвал сокращение «самыми масштабными» за последние 25 лет. Он предупредил, что из-за этого часть программ придется закрыть или ограничить.

Всемирная продовольственная программа

Всемирная продовольственная программа (ВПП), крупнейшая в мире гуманитарная организация, получила почти половину своего финансирования от Соединенных Штатов в 2024 году.

Во внутренней служебной записке ВПП говорится, что сокращение персонала «повлияет на все географические регионы, отделы и уровни».

В начале апреля администрация Трампа направила сообщения о прекращении финансирования программ Всемирной продовольственной программы (ВПП) более десятка стран. Через несколько дней в нескольких странах эти решения о прекращении были отменены, но сохранены в Афганистане и Йемене, двух беднейших и опустошенных войной странах мира.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Главное агентство ООН по делам беженцев оказывает помощь примерно 43,7 млн беженцев во всем мире, а также другим 122 миллионам людей, вынужденным покинуть свои дома из-за конфликтов и стихийных бедствий.

«Влияние этого финансового кризиса на жизнь беженцев уже разрушительно и будет еще хуже», — заявило агентство. Программы предоставления пищи, чистой воды, лекарства, экстренного жилья и других услуг «сократятся или прекратятся».

ЮНИСЕФ

Детское агентство ООН прогнозирует, что его финансирование будет, по меньшей мере, на 20% меньше в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

Организация заявила, что хотя она уже внедрила меры по повышению эффективности, «требуются дополнительные шаги по сокращению издержек», — сказала спикер Тесс Инграм.

Другие агентства ООН

Международная организация по миграции в прошлом месяце заявила, она также пострадала от сокращения финансирования на 30%, главным образом из-за сокращений со стороны США. Она заявила, что завершает программы, относящиеся к 6 000 сотрудникам, и сокращает штат штаб-квартиры на 20%.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГП) также объявило в этом месяце о сокращении на 20% штата из 2 600 сотрудников, работающих более чем в 60 странах, из-за «жестокого сокращения» финансирования, которое привело к дефициту почти $60 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zephyr
zephyr
30 апреля 2025, 20:32
#
Oh well, UNRWA не смогут больше покупать оружие для хамсы и хезболлы. Какая жаль.
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