Еврокомиссия выделяет 910 миллионов евро на усиление обороны ЕС

Европейская комиссия инвестирует 910 млн. евро в рамках Европейского оборонного фонда (EDF) для создания сильной и инновационной оборонной промышленности в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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Эти инвестиции направлены на развитие ключевых оборонных возможностей, таких как мобильность войск и защита от беспилотников, благодаря инновациям и сотрудничеству между европейскими научными учреждениями и промышленными предприятиями.

Кроме того, впервые украинские оборонные предприятия могут приобщиться к проектам Европейского оборонного фонда.

Эти инвестиции в рамках EDF будут способствовать развитию европейской оборонной промышленности, соответствующей плану Еврокомиссии ReArm Europe/Readiness 2030 для укрепления общеевропейских оборонных возможностей, а также совместной «Белой книге» о готовности европейской обороны к 2030 году, определяющей новый подход к обороне и инвестиционным потребностям.

«Избранные (для инвестиций, — ред.) предложения поддерживают разработку критически важных оборонных способностей, таких как системы противовоздушной и противоракетной обороны и беспилотные летательные аппараты, которые позволят европейским вооруженным силам реагировать на возникающие угрозы и защищать наших граждан, или через наши партнеры Украины», — заявил член Еврокомиссии по обороне Андрюс Кубилюс, которого цитирует Интерфакс-Украина.

В Брюсселе сообщили, что после оценки проектов Европейская Комиссия оперативно перейдет к подготовке грантовых соглашений с консорциумами, чтобы подписать их до конца текущего года.