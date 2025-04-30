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30 апреля 2025, 17:05 Читати українською

Азиатские валюты на подъеме: потеря доверия к доллару играет в их пользу — Goldman Sachs

Валюты Южной Кореи, Сингапура и Китая имеют высокие шансы выиграть от тенденции центральных банков к диверсификации своих валютных резервов и уменьшению доли доллара США. Такой прогноз озвучили стратеги Goldman Sachs, о чем сообщает Bloomberg.

Валюты Южной Кореи, Сингапура и Китая имеют высокие шансы выиграть от тенденции центральных банков к диверсификации своих валютных резервов и уменьшению доли доллара США.

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Изменение резервной стратегии: взгляд Goldman Sachs

Аналитики банка считают, что, несмотря на то, что доллар США и евро будут оставаться основными резервными активами в мире, центральные банки могут увеличить долю нетрадиционных валют в своих портфелях на фоне ослабления доминирующей роли доллара.

Эксперты Goldman Sachs выделили южнокорейскую вону, сингапурский доллар и китайский юань в качестве главных азиатских претендентов на выгоду.

Ожидается, что спрос на вону вырастет в связи с предстоящим включением Южной Кореи в индекс государственных облигаций FTSE World Government Bond Index в следующем году. Сингапур, благодаря своему самому высокому кредитному рейтингу AAA, вероятно, уже привлекает инвестиции центральных банков. А мощные торговые связи Китая с мировой экономикой делают юань «естественным кандидатом» для потенциального перераспределения резервов.

«Мы считаем, что диверсификация с уходом от доллара должна сохраниться, поскольку эта тенденция прочно укоренилась за последнее десятилетие», — подчеркнули стратеги Goldman Sachs, среди которых Дэнни Суванапрути и Рина Джио.

Доллар под давлением: поиск альтернатив

Доллар США остается ключевой мировой валютой, которая используется для хранения большинства резервов центральных банков и для расчетов за ключевые товары, такие как нефть. Однако центральные банки активно рассматривают альтернативы доллару из-за растущего беспокойства по поводу неопределенности экономической политики США.

Недавние торги на валютном рынке, ежедневное обращение которого составляет 7,5 триллиона долларов, свидетельствуют о снижении спроса на доллар. Индекс доллара Bloomberg упал более чем на 7% с февральского пика, что указывает на ослабление позиций США.

Стратеги Goldman Sachs также отмечают, что доллар остается переоцененным примерно в 17%. Это усугубляет беспокойство инвесторов на фоне резкого роста неопределенности экономической политики США, уровень которой является самым высоким с начала пандемии в 2020 году.

Источник: Минфин
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