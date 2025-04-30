По оперативным данным на 16:00 30 апреля, в апреле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 273,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В общий фонд госбюджета в апреле поступило более 273 миллиардов
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По итогам апреля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 82,2 млрд грн, в том числе:
- 29,2 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 27,0 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 40,0 млрд, возмещено — 13,0 млрд грн);
- 15,7 млрд грн — акцизный налог;
- 5,5 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
- 3,5 млрд грн — рентная плата.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 53,2 млрд грн.
Кроме того, в апреле 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 63,9 млрд грн от НБУ, который в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» ежегодно, после подтверждения его годовой финансовой отчетности внешним аудитом и утверждения Советом НБУ, перечисляет в государственный бюджет часть своей прибыли.
Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в апреле этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 69,2 млрд. гривен.
В целом, по оперативным данным, по итогам апреля 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 332,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 48,4 млрд грн (по состоянию на 29 апреля) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
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