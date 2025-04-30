ВВП еврозоны в первом квартале вырос на 0,4%, вдвое лучше прогноза

Экономика еврозоны в первом квартале 2025 года увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

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Рост ВВП

В годовом выражении ВВП еврозоны вырос на 1,2%.

Эксперты в среднем ожидали, что объем ВВП в январе-марте повысится на 0,2% в поквартальном выражении и на 1% в годовом, по данным Trading Economics.

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Напомним

Дефицит государственного бюджета в странах еврозоны в 2024 году снизился до 3,1% ВВП по сравнению с 3,5% годом ранее, в государствах Европейского союза — до 3,2% ВВП с 3,5%.

В 2024 году максимальный дефицит бюджета в Евросоюзе был зафиксирован в Румынии (9,3% ВВП), Польше (6,6%), Франции (5,8%) и Словакии (5,3%). У 12 государств отрицательное сальдо превысило 3% ВВП.

Профицит был зафиксирован только в шести странах: в Дании (4,5% ВВП), в Ирландии и на Кипре (4,3%), Греции (1,3%), Люксембурге (1%) и Португалии (0,7%).

Наименьший размер госдолга относительно ВВП на конец минувшего года был у Эстонии (23,6%), Болгарии (24,1%), Люксембурга (26,3%), Дании (31,1%) и Швеции (33,5%).

У 12 стран этот показатель превышал 60%. Самый существенный долг у Греции (153,6%), Италии (135,3%), Франции (113%), Бельгии (104,7%) и Испании (101,8%).