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15 августа 2024, 18:49 Читати українською

Канада откроет разрешения на работу украинским беженцам, но не всем

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину иммигранты из нашей страны въезжали в Канаду, в частности, по программе CUAET. Визы были рассчитаны на три года. По истечению срока украинцы должны были покинуть Канаду. Однако решение федеральных властей изменило ситуацию для украинцев к лучшему, пишет uamedia.eu со ссылкой на Vancouverok.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину иммигранты из нашей страны въезжали в Канаду, в частности, по программе CUAET.
Фото: depositphotos

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Что изменится

Департамент миграции, беженства и гражданства Канады (IRCC) обнародовал важную новость для украинских беженцев. Нововведение касается украинцев, прибывших в страну до 31 марта 2024 года. Теперь эти люди могут быть уверены в завтрашнем дне.

IRCC заявил, что эти граждане Украины имеют право на подачу заявления на рабочую визу — для украинцев без лишней бюрократии будут открываться разрешения на работу. Так что легализоваться, оставшись в стране, можно будет уже по рабочим программам.

Кстати, многие канадские предприятия уже зарегистрировали рабочие места для украинцев в банке вакансий, бесплатном онлайн-портале правительства Канады.

Подать заявление следует не позже 31 марта 2025 года. Разрешения на работу будут действовать сроком до трех лет. Общий сбор при оформлении документов составит не более $255. Пошаговая инструкция подачи заявки размещена на странице IRCC.

Кроме того, сотрудники ведомства готовы оказать практическую помощь каждому при оформлении документов. Открытое разрешение будет отправлено по почте по указанному канадскому адресу.

«Вы можете подать заявку на получение нового разрешения на работу или продление открытого разрешения. О продолжительности предполагаемого трудоустройства укажите желаемый срок (это важно) — до трех лет с даты нового оформления», — говорится на сайте департамента.

Источник: Минфин
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