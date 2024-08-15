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15 августа 2024, 13:02 Читати українською

Райффайзенбанк закрывает для россиян возможность выводить валюту за границу

Райффайзенбанк — крупнейший из иностранных банков, продолжающих работать в рф, — с 2 сентября прекратит совершать исходящие переводы в валюте для клиентов физлиц, сообщает Frank RG со ссылкой на службу поддержки банка.

Райффайзенбанк — крупнейший из иностранных банков, продолжающих работать в рф, — с 2 сентября прекратит совершать исходящие переводы в валюте для клиентов физлиц, сообщает Frank RG со ссылкой на службу поддержки банка.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноОграничение было введено в связи с решением материнской структуры банка — австрийской группы RBI, предписание которой, в свою очередь, выдал Европейский центробанк, сообщили в службе поддержки.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Ограничение было введено в связи с решением материнской структуры банка — австрийской группы RBI, предписание которой, в свою очередь, выдал Европейский центробанк, сообщили в службе поддержки.
«Нам жаль, если эта ситуация нарушит ваши финансовые планы, но мы не можем повлиять на это решение», — заявили в Райффайзенбанке.

По словам другого представителя банка, из-за требований ЕЦБ могут «закрыться» и другие его продукты, а если руководство не успеет выполнить предписания регуляторов, то кредитной организации в россии и вовсе грозит полное прекращение работы.

Напомним

Ранее «Райффайзен» в россии уже заявлял о сокращении целого спектра услуг из-за предписания европейского регулятора. Например, в июле Райффайзенбанк перестал открывать новые брокерские счета и ухудшил условия по старым, в августе — приостановил доступ для розничных инвесторов к покупке и продаже юаней и юаневых облигаций, а в сентябре закрывает все свои БПИФ.

Кроме того, с 1 июля кредитная организация прекратила начислять проценты по накопительным счетам.

До этого Райффайзенбанк сообщал о снижении объемов кредитования, чтобы выполнить предписание ЕЦБ.

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International в своем отчете за второй квартал 2024 года предупреждала, что в соответствии с требованиями Европейского центрального банка RBI еще больше сократит бизнес в россии.

Первые последствия для клиентов, такие как ограничение платежей, уже вступили в силу, дальше последуют дополнительные меры, отмечали в группе.

В марте 2023 года стало известно, что ЕЦБ усилил давление на RBI, настаивая на том, чтобы австрийский банк ускорил процесс выхода из россии. Сама же группа признавала, что покинуть российский рынок ей будет сложно, а продавать банк «по любой цене» она не намерена.

Источник: Минфин
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