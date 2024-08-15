Фонд гарантирования в июле успешно продал активы банков-банкротов на 125,6 млн грн

В течение июля в системе Prozorro. Продажи был объявлен 371 аукцион по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Успешными были 26 аукционов по продаже активов 7 банков.

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Успешные аукционы

Сумма результативных торгов составила 125,6 млн грн. 96% этой суммы — 120,7 млн грн — составляли продажу прав требования по кредитам, находившимся на балансе банков.

Остальные составили продажи недвижимого имущества (2,1 млн грн), основных средств (1,3 млн грн), земельных участков (более 1 млн грн), монет (0,3 млн грн) и транспорта (0,1 млн грн).

Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:

ОАО «Банк Форвард» — 79,8 млн грн;

АО «Мегабанк» — 23,4 млн грн;

АО «Укрстройинвестбанк» — 15,2 млн грн;

АО «АКБ «Конкорд» — более 4,7 млн грн;

ПАО «Проминвестбанк» — 1,9 млн грн;

АО «МР Банк» — 0,3 млн грн;

ПАО «ЧБРР» — 0,2 млн грн.

На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов за июль, получена оплата за 23 лота на сумму 109,5 млн грн.

Денежные средства за 3 лота, на сумму 16,1 млн грн, пока ожидаются. В случае отказа победителя аукциона перечислить денежные средства за лот, он теряет гарантийный взнос, а право приобрести активы переходит следующему участнику аукциона, если таковой был.

Напомним

Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.