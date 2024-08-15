За полгода через сеть Приватбанка украинцы оплатили картами покупок на треть больше, чем в прошлом году

В 2024 году украинцы все чаще покупают товары и услуги с оплатой банковскими карточками и гаджетами, а не наличными. Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка .

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По данным статистики банка, за первые 6 месяцев 2024 года через сеть торговых терминалов Приватбанка украинцы уплатили 1,6 млрд покупок на сумму 451 млрд грн, что на 27,3% больше, чем за первое полугодие 2023 года (1,3 млрд оплат на 350 млрд грн).

Что больше всего покупали

С начала 2024 года украинцы больше тратили денег на покупку продуктов питания — доля оплат в продуктовых магазинах и супермаркетах в общем объеме безналичных оплат украинцев за пол года составляет 44%, что на 1,5% меньше, чем в первом полугодии 2023 года.

На втором месте по объему карточных расходов — покупка лекарств и товаров для здоровья, которая в 2024 году в потребительской корзине украинца составляет 6,6%.

На третьем — оплата в общепитах — 6,4%, расходы на одежду и обувь составляют 4,5% от объемов безналичных оплат украинцев, на топливо — 4,2%.

В ТОПе товаров и услуг, за которые больше всего безналично оплачивали украинцы, также: