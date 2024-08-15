Японская иена: есть ли основания для смены тренда

В 2024 году японская иена находится под пристальным вниманием инвесторов. В последние годы она снижалась, что связано с резким увеличением разрыва в процентных ставках между США и Японией.

Иена потеряла более 20% по отношению к доллару с начала 2022 года, что вызвало несколько раундов интервенций со стороны Токио, направленных на поддержание валюты. Однако, несмотря на эти меры, иена продолжала терять позиции, достигнув 38-летнего минимума в 161,96 за доллар 3 июля 2024 года. После этого она резко сменила тренд.

В этом обзоре вместе с экспертом компании Traders Union Андреем Мастыкиным будем разбираться, что происходит с японской валютой, чем обусловлена ее динамика и каковы ее перспективы.

Причины снижения иены

Снижение японской иены в последние годы было вызвано рядом факторов:

Разница в процентных ставках: Агрессивное повышение процентных ставок Федеральной резервной системы США в сочетании с медленным темпом нормализации денежно-кредитной политики Банка Японии сохранили большой разрыв между процентными ставками двух стран. Это сделало иену менее привлекательной по сравнению с долларом. Изменения в структуре экономики: Япония увеличила импорт топлива и сырья, что потребовало от компаний конвертации иен в иностранную валюту для оплаты этих поставок. Это способствовало дополнительному давлению на иену. Перемещение производства и реинвестиции: Многие крупные японские производители переместили свои производственные мощности за границу и реинвестируют прибыль в зарубежные активы, а не возвращают её на родину. Это также снижает спрос на иену в Японии.

Интервенции Банка Японии

Для борьбы с ослаблением иены правительство Японии и Банк Японии предприняли несколько интервенций. По данным Министерства финансов Японии, меры были приняты 29 апреля и 1 мая 2024 года с целью поддержать курс иены. Однако, несмотря на эти усилия, иена продолжала терять свои позиции.

В июле 2024 года японские власти вновь активизировались и неоднократно вмешивались в валютный рынок, пытаясь стабилизировать ситуацию и предотвратить дальнейшее падение курса иены. Это подчеркнуло решимость Токио удержать контроль над валютным рынком и поддержать свою валюту в условиях нестабильности.

Влияние сделок Carry Trade

Одним из ключевых факторов ослабления иены стали сделки carry trade. Эта торговая стратегия включает заимствование валюты с низкими процентными ставками (в данном случае иен) для инвестирования в валюты с более высокими доходностями. Инвесторы использовали иену для финансирования покупок активов в долларах США, мексиканских песо, новозеландских долларах и других валютах с высокими доходностями.

Сделки carry trade достигли гигантских масштабов в 2022 и 2023 годах, когда Федеральная резервная система быстро повышала ставки, а Банк Японии сохранял низкие процентные ставки.

Однако недавние изменения в денежно-кредитной политике Банка Японии и ожидаемое смягчение политики в США привели к сворачиванию сделок carry trade. Это привело к росту иены и колебаниям на глобальных рынках. Несмотря на это укрепление, иена все еще остается относительно слабой по сравнению с ее уровнями в прошлом.

Изменение настроений на рынке

После июльских заседаний ФРС США и Банка Японии, на которых были обозначены разнонаправленные траектории процентных ставок, появились основания для дальнейшего роста иены.

Так ФРС взяла траекторию на смягчения своей монетарной политики, тогда как японский центробанк готов продолжить повышение ставок.

Аналитики JP Morgan пересмотрели свой прогноз по иене до 144 за доллар ко второму кварталу следующего года и заявили, что это подразумевает консолидацию иены в ближайшие месяцы. Они отметили, что carry trade свели на нет весь годовой прирост, и около 65−75% позиций будут закрыты.

Переоценка иены

Фундаментальные факторы, которые поддерживали предположение о том, что иена останется дешевой и стабильной, внезапно изменились. Растущий фондовый рынок Японии поощряет больше японских инвесторов возвращать деньги в страну, а торговый дефицит сократился. Японские инвесторы уже изъяли 2,2 трлн иен из иностранных акций с начала года, что значительно превышает их чистый инвестиционный поток в иностранные облигации.

Подразумеваемая волатильность иены, измеряемая в опционах на иену, также снизилась. Ночная волатильность подскочила до 31% 6 августа, но сейчас снизилась примерно до 5%.

Перспективы и прогнозы

На фоне изменений в денежно-кредитной политике Японии и США будущее иены остается неопределенным. Несмотря на недавнее укрепление, вызванное закрытием сделок carry trade и действиями Банка Японии, иена все еще находится под давлением.

Ожидаемое смягчение политики Федеральной резервной системы может привести к дальнейшему укреплению японской валюты, однако долгосрочные перспективы зависят от множества факторов, включая состояние мировой экономики и дальнейшие действия центральных банков.

Таким образом, иена, несмотря на недавнее восстановление, остается уязвимой к внешним факторам. Инвесторы будут внимательно следить за развитием ситуации и адаптировать свои стратегии к изменяющимся условиям на рынке, что отразится как на волатильности, так и на направлении валюты.