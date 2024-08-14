Приватбанк запустил новый сервис для украинских предпринимателей, работающих в сфере общественного питания. Теперь принимать безналичные чаевые от клиентов можно и в приложении Терминал, которое помогает бизнесу получать платежи картами и гаджетами с обычного смартфона, говорится в сообщении банка.
Новый сервис для бизнеса: Приватбанк подключил цифровые чаевые к смартфону
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Цифровые чаевые
Цифровые чаевые — это дополнительная трансакция при расчете на смартфоне в приложении Терминал. Посетитель сам выбирает, сколько оставить «на чай», и деньги зачисляются на карту официанта.
Как подключить сервис
Подключить сервис можно в личном кабинете приложения Терминал — «Дополнительные сервисы» — ставите флажок напротив услуги «Чаевые» — вводите номер карты официанта, который будет получать чаевые. Для удобства каждый официант может ввести номер собственной карты.
Напомним
Терминал Приватбанка позволяет принимать безналичные платежи с помощью обычного смартфона, и на сегодняшний день является наилучшим решением на рынке, чтобы принимать безналичную оплату в условиях отключения электричества.
В конце октября прошлого года Приватбанк запустил Терминал для iPhone, благодаря чему Украина стала третьей страной Европы и седьмой в мире, где можно использовать iPhone в качестве POS-терминала.
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