Fitch понизило кредитный рейтинг Израиля

Американское рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Израиля в иностранной валюте с уровня A+ до уровня A (высокий уровень кредитоспособности), прогноз для экономики страны — «негативный». Понижение рейтинга обусловлено боевыми действиями в секторе Газа и сохраняющейся напряженностью между Израилем и Ираном. Об этом пишет investing.com.

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По оценкам Fitch, к концу 2024 года дефицит бюджета Израиля увеличится до 7,8% ВВП с 4,1% ВВП в 2023 году.

«Помимо человеческих потерь, война в Газе может привести к значительным дополнительным военным расходам, разрушению инфраструктуры и большему ущербу для экономической активности и инвестиций, что грозит дальнейшим ухудшением кредитных показателей Израиля», — говорится в отчете агентства.

Агентство прогнозирует, что отношение внешнего долга Израиля к ВВП по итогам 2024 года вырастет до 70%. В 2025-м показатель может достигнуть 75%, превысив рекордный 71%, который был зафиксирован во время пандемии коронавируса в 2020 году.