Реальна ли рецессия в США и что будет с долларом

В начале августа 2024 года рынок труда США стал источником беспокойства, вызвав резкие колебания на финансовых рынках и спровоцировав новый кризисный понедельник (5 августа).

Неожиданно слабый отчет по занятости разжег опасения о возможной рецессии, которая может разрушить надежды на «мягкую посадку» экономики, на которую рассчитывал Федеральный резерв.

Эксперт компании Traders Union рассказал, действительно ли рынкам стоит опасаться рецессии в США и что теперь будет с курсом американской валюты.

Основные причины тревоги

Слабые данные по рынку труда стали основной причиной недавней экономической обеспокоенности. В июле 2024 года уровень безработицы в США достиг 4,3%, что является самым высоким показателем с октября 2021 года. Темпы создания новых рабочих мест замедлились до 170 тысяч в месяц, по сравнению с более высокими цифрами в начале года.

Эти данные привели к тому, что инвесторы пересмотрели прогнозы по снижению ставок ФРС и ожидают сокращения основной процентной ставки на 120 базисных пунктов в оставшиеся три заседания в 2024 году, что значительно превышает предыдущие ожидания в 50 базисных пунктов.

Это означает более четырех сокращений, в то время как ранее ожидалось три снижения после заседания ФРС 31 июля. Некоторые аналитики даже предположили, что ФРС может начать снижение ставок уже на заседании в сентябре.

Действительно ли есть угроза рецессии?

Для точной оценки угрозы рецессии важно учитывать более широкий набор экономических показателей. Хотя рост уровня безработицы и замедление темпов создания рабочих мест вызывают вопросы, не все факторы указывают на неизбежность рецессии.

По последним данным от 25 июля, валовой внутренний продукт (ВВП) США во втором квартале 2024 года вырос на 2,8% в годовом исчислении, что существенно выше темпов роста первого квартала и соответствует среднему уровню роста за последние шесть кварталов. Этот показатель наряду с активностью в секторе услуг свидетельствует о продолжающемся экономическом росте.

Индекс деловой активности в сфере услуг также демонстрирует восстановление. Показатели новых заказов и занятости в этом секторе показывают признаки роста, что является позитивным сигналом.

Реакция Федеральной резервной системы

ФРС играет ключевую роль в определении монетарной политики и ожиданий рынка. После падения рынков, вызванных слабым отчетом по занятости, представители американского центробанка отметили, что хотя текущие данные могут быть хуже ожиданий, они не указывают на неминуемую рецессию.

Председатель ФРС Джером Пауэлл и другие чиновники неоднократно подчеркивали необходимость учитывать долгосрочные тренды и не делать выводы на основе краткосрочных колебаний.

В своем выступлении в тот кризисный понедельник 5 августа президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби предостерег от чрезмерного акцента на мировых рыночных распродажах. По его мнению, эти колебания частично объясняются решением Банка Японии на прошлой неделе повысить процентные ставки и нарастающим геополитическим напряжением на Ближнем Востоке.

Перспективы курса доллара

Ожидания снижения ставок ФРС, как правило, оказывают значительное влияние на валютный рынок. Злополучный отчет по занятости привел к к тому, что после роста на 5% за год доллар потерял более половины своей прибыли по отношению к корзине основных валют.

Но рынки могут переоценивать вероятность более агрессивного смягчения монетарной политики. Доллар США может отыграть часть своих недавних потерь, что он уже начал делать, поскольку рынки начали корректировать свои прогнозы по ставкам.

Кстати уже через четыре дня после событий участники рынка оценивали вероятность снижения ставки ФРС на 0,5% в сентябре в 72,5%, в то время как в понедельник 5 августа этот показатель составлял 85%.

Также важно отметить, что доллар может чувствовать себя лучше в условиях замедления экономического роста в других странах, что может поддержать его позиции на валютном рынке.

Дополнительные факторы влияния на экономику и курс доллара

Дополнительным фактором, оказывающим влияние на экономику и курс доллара, является рост уровня просрочек по долгам домохозяйств, который увеличился до 3,2% в первом квартале 2024 года.

Хотя этот показатель ниже уровня 2019 года, рост просрочек среди заемщиков с низкими доходами и высокими долговыми нагрузками может создавать дополнительное давление на экономику. Особое внимание стоит уделить проблемам молодых заемщиков, чьи финансовые трудности могут отразиться на общем экономическом фоне.

Кроме того, международные факторы также играют роль. Например, недавнее укрепление японской иены после повышения ставки Банком Японии и сокращения программы выкупа активов оказало влияние на валютные рынки в целом и курс доллара в частности.

Заключение

На текущий момент угроза неминуемой рецессии в США не является очевидной. Хотя экономические данные указывают на замедление роста и увеличение уровня безработицы, другие показатели, такие как рост ВВП и активность в секторе услуг, остаются позитивными. Ожидания снижения ставок ФРС и реакция рынков на эти ожидания будут ключевыми факторами в определении будущих тенденций на валютном рынке.

В ближайшие месяцы важно продолжать наблюдение за экономическими данными и политикой ФРС, чтобы более точно оценить возможные риски и их влияние на курс доллара. С учетом текущих условий, доллар США имеет потенциал для восстановления, хотя ожидания снижения ставок ФРС могут продолжать оказывать давление на его курс.