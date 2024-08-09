Apple вносит изменения в App Store, чтобы избежать штрафов ЕС в миллиарды евро

Американская компания Apple объявила о дальнейших изменениях в правилах магазина приложений App Store в ЕС, пытаясь избежать потенциальных штрафов в миллиарды евро . Об этом сообщает Financial Times.

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Это уже в четвертый раз, когда производитель iPhone вносит изменения в условия ведения бизнеса в ЕС с момента, когда в начале этого года он впервые начал соблюдать требования Закона о цифровых рынках ЕС.

Новые правила заставляют Apple открыть iPhone для конкурирующих магазинов приложений и способов оплаты.

Технический гигант обнародовал свои планы по внесению изменений в свой бизнес в ЕС, которые упростят и удешевят разработчикам направлять пользователей совершать покупки за пределами App Store.

Меры, которые должны быть реализованы в обновлении программного обеспечения осенью, включают в себя новую структуру сборов и смягчение правил относительно того, как разработчики могут отображать ссылки в своих приложениях.

Некоторые разработчики мобильных приложений годами проводили кампанию за то, чтобы им позволили направлять клиентов на собственные веб-сайты, где покупки могли бы быть выгоднее для разработчиков или дешевле для потребителей, поскольку они не подпадают под оплату App Store.

Штрафы

Если Apple признана виновной в несоблюдении требований Закона о цифровых рынках ЕС, компании грозят огромные штрафы, которые могут составлять до 10% мирового оборота. То есть, любой штраф для Apple может исчисляться десятками миллиардов евро.

Разработчики, остающиеся в Apple App Store, платят стандартное комиссионное собрание технологического гиганта за цифровые покупки, которые варьируются от 15% до 30%. Критики утверждают, что жесткий контроль Apple над своей экосистемой равнозначен злоупотреблению монополией.

Тем временем ЕС начал отдельное расследование по «основной технологической комиссии» Apple в размере 0,50 евро за каждую загрузку нового приложения через альтернативные магазины.

Последние изменения Apple не отменяют эту плату. ЕС еще не завершил расследование.

Apple утверждает, что ее правила обеспечивают безопасную и защищенную платформу для пользователей компании и критиковала Закон о цифровых рынках ЕС за подрыв ее гарантий конфиденциальности и безопасности.