В Украине выдали первый кредит для ОСМД на приобретение солнечной электростанции — Минэкономики

В Украине выдали первый кредит для объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) на установку альтернативного источника энергии по программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Государственный Сенс Банк подписал первое кредитное соглашение на приобретение и установку солнечной электростанции мощностью 30 кВт для ОСМД из Винницы. Такое оборудование будет обеспечивать собственные энергетические нужды дома.

Ссуда выдана сроком до 5 лет.

«Это только одно из решений в рамках пакета поддержки энергетической системы. Действуют как государственные программы, так и отдельные предложения банков. За два месяца банковские учреждения получили от бизнеса и граждан более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры и одобрили заявки на сумму почти 4 млрд грн», — отметила первый вице-премьер-министр — министер экономики Украины Юлия Свириденко.

В Сенс Банке отметили, что развитие финансирования альтернативных источников энергии является одним из приоритетных для финучреждения.

Напомним

По условиям программы «Доступные кредиты 5−7−9%» для ОСМД и ЖСК сумма кредита может составлять до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых.

Программа будет работать в комбинации с программой «ГринГИМ». ОСМД и ЖСК в рамках этой программы смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.

Для того чтобы воспользоваться программой льготного кредитования «Доступные кредиты 5−7−9», руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.

Кроме того, для бизнеса и граждан доступны следующие инструменты: