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9 августа 2024, 13:24 Читати українською

В Украине выдали первый кредит для ОСМД на приобретение солнечной электростанции — Минэкономики

В Украине выдали первый кредит для объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) на установку альтернативного источника энергии по программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В Украине выдали первый кредит для объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) на установку альтернативного источника энергии по программе «Доступные кредиты 5−7-9%».
Фото: НБУ

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Государственный Сенс Банк подписал первое кредитное соглашение на приобретение и установку солнечной электростанции мощностью 30 кВт для ОСМД из Винницы. Такое оборудование будет обеспечивать собственные энергетические нужды дома.

Ссуда выдана сроком до 5 лет.

«Это только одно из решений в рамках пакета поддержки энергетической системы. Действуют как государственные программы, так и отдельные предложения банков. За два месяца банковские учреждения получили от бизнеса и граждан более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры и одобрили заявки на сумму почти 4 млрд грн», — отметила первый вице-премьер-министр — министер экономики Украины Юлия Свириденко.

В Сенс Банке отметили, что развитие финансирования альтернативных источников энергии является одним из приоритетных для финучреждения.

Напомним

По условиям программы «Доступные кредиты 5−7−9%» для ОСМД и ЖСК сумма кредита может составлять до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых.

Программа будет работать в комбинации с программой «ГринГИМ». ОСМД и ЖСК в рамках этой программы смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.

Для того чтобы воспользоваться программой льготного кредитования «Доступные кредиты 5−7−9», руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.

Кроме того, для бизнеса и граждан доступны следующие инструменты:

  • Расширенная программа «Доступные кредиты 5−7−9%» для бизнеса на покупку и установку электрогенерационных установок газа. Сумма льготного кредита — до 150 млн гривен, срок кредитования — до 10 лет. Программа «Доступные кредиты 5−7−9%» также предусматривает возможность для предпринимателей использовать кредитные средства на приобретение солнечных и ветровых электростанций, а также оборудование для накопления электрической энергии.
  • Льготное кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры, которое предоставляют 19 крупнейших банков Украины. Сумма кредитов может составить до 25 млн евро. Срок кредита — до 5−7 лет.
  • Льготное кредитование под 0% для домохозяйств для установки солнечных панелей с системами накопления энергии и ветровых установок. Сумма кредита — до 480 тыс. грн. Срок кредитования — 10 лет.

Подбор кредитов наличными во всех банках и МФО Украины

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Taras35
Taras35
9 августа 2024, 14:36
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Цікаво кому дістанеться згодом сонячна електростанція? Хто власник — управляюча компанія ОСББ чи мешканці? Хто оплачуватиме кредит? Мешканець який уже не мешканець, а переїхав — платитиме чи ні? Ідея ж може й непогана більше автономності енергетичної. Але за чий рахунок банкет?
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