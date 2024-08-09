Где больше зарабатывают: в НБУ или госбанках

В Украине среди государственных банков наибольшую зарплату получает председатель правления ПриватБанка Герхард Бьош. В июле он получил более 2,4 млн грн и значительно опередил всех своих коллег. В то же время председатель НБУ Андрей Пышный, отвечающий за всю банковскую систему, в месяц зарабатывает в среднем 629 тыс. грн. Об этом сообщает OBOZ.UA.

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«Размер вознаграждения членов правления, в том числе поощрительных и компенсационных выплат, устанавливается Наблюдательным советом», — говорится в положении о вознаграждении в Привате.

В Наблюдательный совет ПриватБанка входят девять членов: независимые представители, представители государства от правительства и представители государства от комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Независимые члены — избранные на прозрачных конкурсах специалисты. Большинство из них — иностранцы. Кстати, в июле зарплата члена наблюдательного совета Привата колебалась от 580 до 770,8 тыс. грн.

Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов стабильно зарабатывает около 1,1 млн грн в месяц. Среди топов государственных банков он очутился на втором месте по уровню заработной платы.

Как и в случае с Бьошем, его зарплата устанавливается решением наблюдательного совета. Наблюдательный совет сформирован по такому же принципу: из независимых членов, представителей правительства и парламента (профильного комитета).

Следует отметить, что, как видно из таблицы, с зарплаты банкиров также удерживаются налоги. Из зарплаты главы Привата — 519 тыс. грн за июль, а у его коллеги из Ощада — 216,4 тыс. грн. Как видно на графике, в последний раз глава Ощадбанка зарабатывал менее 1 млн грн еще в январе этого года. А начиная с февраля его зарплата — стабильно шестизначное число.

Виктор Пономаренко, председатель правления Укрэксимбанка, еще в июне заработал более 1,2 млн грн и мог бы занять второе место по уровню зарплаты. Однако за июль банкир заработал лишь немногим более 1 млн грн и уступил Наумову.

Пономаренко в Укрэксимбанке — новичок (в графике указана, в частности, зарплата предыдущего председателя правления). Наблюдательный совет банка избрал его председателем правления только 3 мая 2024 года. Итак, в июне была его первая полная зарплата в новой должности.

До этого Пономаренко 20 лет проработал в Прокредит Банке, где с 2012 года занимал должность председателя правления. Его избрали на независимом (по крайней мере, так декларируют) конкурсе, который проводили с помощью рекрутинговой компании Odgers Berndtson.

Алексей Ступак вступил в должность председателя правления Сенс Банка 30 декабря 2023 года. Такой подарок на Новый год получил бывший сотрудник Креди Агриколь Банк. Правда, в банке работает с июня 2019 года.

Отбор также прошел с привлечением рекрутинговой компании Odgers Berndtson. Однако нужный кандидат нашелся в коллективе банка. Следовательно, в июле 2024 года Ступак заработал 908 тыс. грн.

Среди государственных банков глава Сенс Банка высокой зарплаты не отличился. В 2024 году его зарплата ни разу не достигла шестизначного числа. В июне он заработал 996,7 тысячи гривен. Но для миллиона ему все-таки не хватило несколько тысяч гривен.

Последний среди руководителей госбанков — Родион Морозов из Укргазбанка. Кстати, в Украине буквально несколько дней назад появился седьмой госбанк — «Мотор-Банк» (его забрали у подсанкционного Вячеслава Богуслаева, 85-летнего миллиардера, продолжавшего поставлять военное оборудование в РФ даже после начала полномасштабной войны).

Также государству принадлежит банк PIN. Однако оба банка недавно стали государственными, кроме того, их размеры невозможно сравнивать с пятеркой указанных банков.

Морозов — исполняющий обязанности председателя. Еще в июле прошлого года наблюдательный совет избрал нового председателя правления — поляка Пиотра Качмарека. Он должен был начать работу сразу после согласования в НБУ, однако уже больше года обязанности председателя выполняет Морозов. Его ежемесячная зарплата составляет 475 тысяч гривен.

Где больше зарабатывают: в Нацбанке или в госбанках

Зарплаты в НБУ официально не публикуют, однако и глава регулятора, и его заместители заполняют декларации в НАПК. Андрей Пышный в прошлом году в среднем зарабатывал 628,9 тыс. грн. в месяц. И хотя это высокая зарплата, до зарплаты главы Ощадбанка (эту должность когда-то занимал Пышный) доход главы Нацбанка не дотягивает.

Первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в 2023 году в среднем зарабатывала 493,8 тыс.

Заместитель Пышного Юрий Гелетей в среднем в прошлом году зарабатывал 477,7 тыс. грн.

Ярослав Матузко в среднем зарабатывал 470,9 тыс. грн, Андрей Николайчук — 484,5 тыс. грн, Дмитрий Олейник — 527,9 тыс. грн, а Алексей Шабан — 473,9 тыс. Что интересно, заместитель Пышного Дмитрий Олейник в среднем в прошлом году зарабатывал даже больше, чем первая заступница Рожкова.

В среднем зарплаты членов правления НБУ соответствуют уровню наблюдательных советов госбанков, однако не дотягивают до уровня зарплат в крупнейших государственных банках.