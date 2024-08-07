71% компаний АПК повысили сотрудникам зарплату: кого ищет агробизнес

Сколько кадров «выпало» у аграриев

Только 14% компаний отметили, что испытывают сплошную нехватку людей среди агрономической, инженерной и земельной служб. Эта цифра не выглядит критичной, однако с дефицитом персонала среди отдельных подразделений и должностей столкнулись большинство опрошенных — 64%.

Каких специалистов не хватает

По результатам исследования, самыми дефицитными оказались рабочие специальности, такие как слесарь, токарь, сварщик, электрик — об этом сообщили 79% компаний. Второе место занимают линейные агрономы — 64%. А третье место по нехватке занимают инженеры по ремонту и энергетике (по 57%), а также механики (50%).

Примечательно, что дефицит кадров по аналогичным специальностям наблюдается как в крупных компаниях (100+ тыс. га), так и в меньших. Если в 2022 году крупные компании еще не сталкивались с кадровым голодом, так как у них была возможность перераспределить персонал между подразделениями, и было больше ресурсов, чтобы удерживать его, то кадровый дефицит стал системной проблемой для агробизнеса любого размера.

Причины дефицита кадров и удается ли «переключиться» на наем женщин

Ключевой причиной сложности с закрытием вышеупомянутых вакансий является, очевидно, война и мобилизация, поскольку на этих позициях в основном работают мужчины. К примеру, по данным Agrohub, в первом полугодии 2024 года среди сотрудников агрономической службы в среднем всего 7% женщин, а инженерной — 2%. При этом среди должностей земельной службы все наоборот — 76% должностей занимают женщины. Аналогичные цифры показали исследования Agrohub и в 2023 году.

«Хотя цифры существенных гендерных изменений в агробизнесе пока не демонстрируют, кейсов с привлечением женщин к традиционно „мужским“ должностям среди лидеров рынка становится больше. Однако это не быстрый процесс, который требует инвестиций в развитие соответствующей инфраструктуры, подготовку условий для комфортной работы женщин, адаптацию, изменение подходов и, наконец, продвижение этих вакансий среди женщин. Пока потребность в персонале растет быстрее, чем происходят изменения в гендерном балансе», — комментирует Дмитрий Лебедев, руководитель Agrohub HR360 Benchmarking.

Агрокомпании платят больше, но дифференцируют уровень зарплат

По состоянию на июнь 2024 года 71% компаний уже повысили заработную плату сотрудникам агрономической, инженерной и земельной служб. 21% опрошенных еще не определились с этим вопросом, а 7% планировали увеличить доход до конца текущего года.

Бизнесы увеличили заработную плату сотрудникам всех трех служб в среднем в пределах 10−15%. Для сравнения: в 2023 году было 20−25%. Но при этом 15% этих компаний рассматривают вариант повысить доход во второй раз в конце года.

«В данном случае бизнес действует проактивно, потому что если в 2023 году компании повысили зарплаты, согласно уровню инфляции с начала войны, то в 2024 году ситуация такова, что инфляция замедлилась, однако дефицит кадров вырос. Компании начали активно бороться за существующих работников, гибко подходить к увеличению дохода, учитывая свои стратегии и возможности», — объясняет Дмитрий Лебедев.

Кроме этого, компании более дифференцированно подходят к изменению заработной платы, рассматривая центральный офис и локальные активы отдельно. Предпочтение в этом году отдается вторым, поскольку сохранение персонала в производственных подразделениях является приоритетом, а центральные офисы обычно и так получают более высокие зарплаты.

Как еще мотивируют сотрудников

Мотивационная часть дохода сотрудников в виде годового бонуса является нормальной практикой среди агробизнеса, 62% компаний заявили, что у них постоянная политика бонусов. 31% еще разрабатывает такую политику, и только 8% не планируют ее внедрять в этом году. 54% считают, что сотрудник имел право на получение бонуса, если будет работать в компании не менее 6 месяцев.

70% опрошенных участников сообщили, что они уже приняли решение о выплате бонуса в 2024 году. Для расчета этих выплат большинство компаний базируются на количестве месячных доходов, но есть и участники, бонус сотрудников которых зависит от полученного финансового результата. Примечательно, что ключевым KPI, на основе которого выплачивается бонус, является финансовый показатель EBITDA. Имеются также рентабельность рабочего капитала, чистая прибыль.

Исследование изменения уровня заработной платы и численности и бонусов среди агрономов, инженеров и земельщиков Agrohub HR360 Benchmarking было проведено с 1 мая по 30 июня 2024 года. В исследовании приняла участие 121 полевая компания с общим земельным банком в 2,2 млн га.