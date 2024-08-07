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7 августа 2024, 14:15 Читати українською

Цены на арбузы в Украине резко снизились

С начала текущей недели цены на арбузы в Украине уже снизились на треть. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

С начала текущей недели цены на арбузы в Украине уже снизились на треть.
Фото: pixabay.com

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В настоящее время цены на арбузы на внутреннем рынке уже опустились до 3−8 грн/кг ($0,07−0,19/кг), что в среднем на 30% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Отрицательную ценовую динамику производители объясняют резким увеличением предложения этих бахчевых на рынке. По словам фермеров, ситуация усугубляется еще и тем, что основную долю предложения составляет продукция большого калибра, спрос на которую достаточно слаб.

Оптовые компании и розничные сети сокращают закупки такого арбуза до минимума, ссылаясь на очень низкие темпы продаж в рознице.

«Если сравнивать ситуацию на рынке арбузов в Украине с другими странами региона мониторинга проекта, то данная продукция остается более доступной только в традиционном Узбекистане и Таджикистане», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что арбуз в Украине уже стоит в среднем на 60% дешевле, чем в начале августа 2023 года. Более того, отраслевые эксперты не прогнозируют заметного улучшения ситуации на рынке.

По их словам, повысить цены удастся только владельцам арбузов высокого качества, а предложение такой продукции на рынке достаточно ограничено.

В то же время цены на арбузы весом более 5 кг и дальше будут находиться на низком уровне, поскольку фермеры будут идти на уступки покупателям, стараться таким образом ускорить темпы реализации имеющихся объемов продукции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Maksym .
Maksym .
7 августа 2024, 14:19
#
Новости которіх мі заслуживаем)))
+
0
Sarevok
Sarevok
7 августа 2024, 15:49
#
Потужно.
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