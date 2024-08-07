Sense Bank начал беспроцентное кредитование физических лиц на установку энергетического оборудования

Первый беспроцентный кредит на установку гибридного инвертора выдал государственный Sense Bank клиенту из города Черновцы. Кредит был предоставлен в рамках правительственной программы для частных домохозяйств и включает в себя как оборудование, так и услуги по доставке и монтажу всех материалов.

Клиент, физическое лицо-предприниматель, работающий в сфере торговли и пошива индивидуальной одежды, привлекла кредитное финансирование для установки гибридного инвертора мощностью 8 киловатт.

Сумма кредита составляет чуть более 325 тыс. грн, а срок- 30 месяцев. По условиям договора, клиент будет оплачивать только тело кредита, а все проценты по нему будут компенсированы государством. Единственной дополнительной финансовой нагрузкой для клиента является разовая комиссия в размере 1,5% от суммы кредита.

Член Правления Sense Bank Инна Тютюн отметила, что беспроцентное кредитование физических лиц является приоритетным направлением работы банка.

«Частные домохозяйства нуждаются в особом внимании со стороны государства и банковского сектора. Как государственный банк, мы считаем, что льготное кредитование физических лиц, как в рамках правительственных инициатив, так и в собственной программе „Источник Энергии“, является чрезвычайно важным, поскольку миллионы украинцев остро нуждаются в финансовых инструментах для решения насущных проблем с электроснабжением. Sense Bank рад быть в авангарде предоставления подобных услуг нашим соотечественникам. Для нас это приоритетное направление работы и мы будем его активно развивать», — подчеркнула Инна Тютюн.

«Стратегически очень важно, чтобы Фонд развития предпринимательства поддерживал не только МСБ в Украине, но и всех граждан, которые владеют домохозяйствами, ведь энергонезависимость должна быть не только на предприятиях, но и в личных домах. Благодаря этой программе наша страна встает на путь энергетической независимости и устойчивости в непростые времена», — прокомментировал это событие председатель правления Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон.

Напомним, что в июле текущего года Sense Bank объявил о выдаче первого бизнес-кредита в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9%» на строительство солнечной электростанции мощностью 1 мегаватт.