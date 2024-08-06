Совет Евросоюза во вторник одобрил выделение 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в виде грантов и ссуд в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщило во вторник председательство Венгрии
ЕС официально одобрил предоставление Украине транша макрофина на 4,2 млрд евро
Совет Евросоюза во вторник одобрил выделение 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в виде грантов и ссуд в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщило во вторник председательство Венгрии
Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
Отмечено, что решение было принято по письменной процедуре.
«… Совет сегодня принял имплементационное решение, позволяя осуществить первый платеж в размере почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility.
Это решение поддерживает макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления", — говорится в сообщении.
В пресс-службе
Эти реформы охватывают управление государственными финансами, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование.
Совет ЕС также подчеркнул важность скорейшего выделения средств, учитывая сложную финансовую ситуацию в Украине.
В украинском плане изложены намерения Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также реформы, которые она планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет.
В мае 2024 года
Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник заявил, что в ближайшее время Украина ожидает транша объемом 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
Комментарии - 1