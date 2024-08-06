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6 августа 2024, 14:45 Читати українською

ЕС официально одобрил предоставление Украине транша макрофина на 4,2 млрд евро

Совет Евросоюза во вторник одобрил выделение 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в виде грантов и ссуд в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщило во вторник председательство Венгрии в Совете Е С, пишет «Европейская правда».

Совет Евросоюза во вторник одобрил выделение 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в виде грантов и ссуд в рамках программы Ukraine Facility.

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Отмечено, что решение было принято по письменной процедуре.

«… Совет сегодня принял имплементационное решение, позволяя осуществить первый платеж в размере почти 4,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

Это решение поддерживает макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Совета Е С отметили, что Украина выполнила необходимые условия и реформы, предусмотренные в украинском плане реформ (Ukraine Plan), для получения средств.

Эти реформы охватывают управление государственными финансами, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование.

Совет ЕС также подчеркнул важность скорейшего выделения средств, учитывая сложную финансовую ситуацию в Украине.

В украинском плане изложены намерения Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также реформы, которые она планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет.

В мае 2024 года Совет Е С пришел к выводу, что украинский план отвечает предпосылкам, необходимым для получения Украиной до 50 миллиардов евро поддержки в рамках Ukraine Facility.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник заявил, что в ближайшее время Украина ожидает транша объемом 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
bonv
bonv
6 августа 2024, 16:57
#
Ще б з толком використати — не для слуг типу народу.
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