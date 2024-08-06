Кабмин освободил от отключений электроэнергии бизнес, обеспечивающий себя светом на 80%

Кабинет министров принял постановление, согласно которому графики отключений света не будут действовать на бизнес, использующий более 80% электроэнергии собственного производства. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль во время заседания.

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«Таким образом, государство стимулирует энергетическую автономию бизнеса. Это важный элемент нашей энергетической стойкости», — заявил премьер.

Шмыгаль поблагодарил энергетики, которые продолжают готовить энергосистему к следующему отопительному сезону и отметил, что, несмотря на непростую ситуацию, в Украине пока не действуют плановые отключения света.

В частности, для обеспечения надлежащего уровня подготовки к зимнему периоду, был введен пакет программ и мероприятий по ускорению развития децентрализованной генерации. Речь идет о: