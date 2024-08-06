«єОселя»: С начала года украинцы получили кредиты на сумму 9,4 млрд грн

5 562 кредита на приобретение жилья выдали по программе «єОселя» с начала года. Общая сумма выданных банками кредитов за этот период составляет 9,4 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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Сколько куплено жилья по программе

В частности, на вторичном рынке украинцы приобрели 4076 жилых объектов, 1210 из них — у застройщика, 326 — на этапе строительства.

«В общем, с начала действия программы доступных кредитов есть 11887 семей получили кредиты на жилье на сумму свыше 18,9 млрд грн. В частности, украинцы получили 8,5 тыс. кредитов на покупку жилья на вторичном рынке, почти 3,5 тыс. — на первичном рынке. 278 кредитов получили на покупку частных домов», — говорится в сообщении.

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С начала 2024 года кредиты под 3% получили:

2855 военнослужащих и силовиков

418 педагогов

411 медиков

122 ученых

Кредиты под 7% получили:

1422 украинца без собственного жилья

159 ВПО

175 ветеранов

В частности, за прошедшую неделю украинцы получили 154 кредита на 255 млн грн.

Чаще кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке — 99 и у застройщика — 55 кредитов.

Также 17 украинцев взяли кредиты на покупку жилья в возводимых объектах.

Напомним

Программа «єОселя» является одной из составляющих политики «Зроблено в Україні», направленной на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно на создание благоприятных условий для развития производства. Программа началась в октябре 2022 года.

Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО «Укрфинжитло».

Банками-партнерами являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк и Таскомбанк.