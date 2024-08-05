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5 августа 2024, 9:35 Читати українською

Каждый второй ФОП создан в прошлом году женщинами — Минэкономики

В 2023 году каждый второй ФОП был создан женщиной, а каждую третью компанию возглавляла тоже женщина. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает Укринформ.

В 2023 году каждый второй ФОП был создан женщиной, а каждую третью компанию возглавляла тоже женщина.
Фото:depositphotos

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Подробности

«Во время войны женщины все чаще берут на себя лидерство. В прошлом году каждый второй ФОП в Украине открывала женщина. Каждую третью компанию возглавляла женщина. Но при этом гендерный разрыв до сих пор является ежедневной реальностью многих украинок. К примеру, исследования показывают, что женщины чаще открывают малые и микробизнесы, а в разрезе средних и крупных предприятиях преобладают все же мужчины-руководители или владельцы», — говорит Свириденко.

В то же время в министерстве признают существование гендерного дисбаланса в бизнес-среде.

Программы для женщин

Для преодоления гендерного разрыва Министерство экономики при финансовой поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, при реализации с KSE Foundation Киевской школы экономики и в партнерстве с AT «Ощадбанк» запустило грантовую программу «СОЗДАЙ!» для поддержки женщин, являющихся владелицами производств.

Проект с бюджетом в $1 миллион нацелен на масштабирование и развитие малого и среднего бизнеса украинок в сфере производства и переработки.

Грантовые средства (максимальная сумма — $15 тыс.) победительницы программы смогут потратить на приобретение, доставку и монтаж производственного оборудования, а также не более 30% гранта — на приобретение программного обеспечения и обучения.

Через два месяца после получения средств они должны отчитаться об израсходованных средствах.

«Запрос, который получили в ответ, поражает и еще раз доказывает, что женщины стремятся к большему. Наша задача — создать условия, в которых каждое стремление будет трансформироваться в новые бизнесы, ныне столь необходимые экономике», — отметила Свириденко.

По ее словам, в оргкомитет программы, которая стартовала в конце апреля, уже поступило более тысячи заявок от предпринимателей со всей Украины.

Наибольшее количество заявок поступило от владельцев бизнеса из западного (41% от общего количества), центрального (18%) и северного (18%) регионов Украины. Меньше всего — с восточного (14%) и южного (9%). 12% аппликанток развивают свой бизнес в сельской местности.

Анализ заявок на участие в программе показал, что около 60% участниц представляют пищевую и легкую промышленность, в частности производство одежды. Полиграфия и мебельное производство также пользуются популярностью, составляя около 5% от общего количества заявок каждая.

В Минэкономики подчеркивают, что многие женские бизнесы были открыты во время войны, и получение грантовой поддержки позволит им выйти на новый уровень развития.

Имена победительниц будут оглашаться постепенно. Первая часть предпринимательниц станет известна в начале августа.

Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
0
san4os
san4os
5 августа 2024, 9:57
#
А кожен перший ФОП тоді хто?
+
0
korvin29
korvin29
5 августа 2024, 10:03
#
Это скорее всего связано с законом про мобилизацию. Просто на мужчину закрывают ФОП, а на женщину открывают.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 августа 2024, 10:21
#
Вы же свой ИТ-ФОП пока ещё не переоформили на маму,
значит не все так однозначно…
+
+13
korvin29
korvin29
5 августа 2024, 11:51
#
Да, все очень неоднозначно. Зачем рисковать и переводить на маму и ждать в любой момент заморозки счетов или каких дибо ограничеий, если можно просто получать деньги в юрисдикции, которая работает по адекватным законам без риска заморозки счета и платить там налоги.
+
0
san4os
san4os
5 августа 2024, 10:21
#
Не думаю що ФОПи чоловіки масово закриваються. Немає потреби дьоргатися. Закриття ФОПа — той ще геморой з масою перевірок.

Стаття про відкриття. І те що половина чоловіки, а половина жінки — це мене не дивує. Це нормально.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 августа 2024, 10:29
#
Чоловікам не потрібно закривати ФОП, достатньо
перестати проводити фінансові операції по рахунках…
+
0
korvin29
korvin29
5 августа 2024, 11:48
#
Ага, только нужно подавать каждый месяц финансовый отчет с 0 — если на 3ей группе или если на 2ой, то кажный месяц платить единый налог).).)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 августа 2024, 12:06
#
И в чём проблемы через кабинет плательщика на сайте ГНА
раз месяц отправлять пустой отчёт — занимает намного меньше
времени, чем ежедневное сидение на форуме Минфина…
+
0
korvin29
korvin29
5 августа 2024, 11:46
#
ФОП закрывается за 10 минут).).). так же как и открывается).
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 августа 2024, 12:13
#
Для закрытия ФОП необходимо сначала закрыть все его банковские счета,
а за 10 минут такое ни один укрбанк не делает.

Если на счёт наложен арест исполнительной службой,
то такие счета банки тем более не закрывают.

Так что пишите ещё…
+
+13
korvin29
korvin29
5 августа 2024, 12:23
#
Все дело в том, что я закрывал ФОП и знаю сколько это времени занимает. 10 минут в портале Дия на закрытие ФОПа и 10 минут на сайте банка для закрытия счета и скачивание всех выписок.
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