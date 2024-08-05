В 2023 году каждый второй ФОП был создан женщиной, а каждую третью компанию возглавляла тоже женщина. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает Укринформ.
Каждый второй ФОП создан в прошлом году женщинами — Минэкономики
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«Во время войны женщины все чаще берут на себя лидерство. В прошлом году каждый второй ФОП в Украине открывала женщина. Каждую третью компанию возглавляла женщина. Но при этом гендерный разрыв до сих пор является ежедневной реальностью многих украинок. К примеру, исследования показывают, что женщины чаще открывают малые и микробизнесы, а в разрезе средних и крупных предприятиях преобладают все же мужчины-руководители или владельцы», — говорит Свириденко.
В то же время в министерстве признают существование гендерного дисбаланса в бизнес-среде.
Программы для женщин
Для преодоления гендерного разрыва Министерство экономики при финансовой поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, при реализации с KSE Foundation Киевской школы экономики и в партнерстве с AT «Ощадбанк» запустило грантовую программу «СОЗДАЙ!» для поддержки женщин, являющихся владелицами производств.
Проект с бюджетом в $1 миллион нацелен на масштабирование и развитие малого и среднего бизнеса украинок в сфере производства и переработки.
Грантовые средства (максимальная сумма — $15 тыс.) победительницы программы смогут потратить на приобретение, доставку и монтаж производственного оборудования, а также не более 30% гранта — на приобретение программного обеспечения и обучения.
Через два месяца после получения средств они должны отчитаться об израсходованных средствах.
«Запрос, который получили в ответ, поражает и еще раз доказывает, что женщины стремятся к большему. Наша задача — создать условия, в которых каждое стремление будет трансформироваться в новые бизнесы, ныне столь необходимые экономике», — отметила Свириденко.
По ее словам, в оргкомитет программы, которая стартовала в конце апреля, уже поступило более тысячи заявок от предпринимателей со всей Украины.
Наибольшее количество заявок поступило от владельцев бизнеса из западного (41% от общего количества), центрального (18%) и северного (18%) регионов Украины. Меньше всего — с восточного (14%) и южного (9%). 12% аппликанток развивают свой бизнес в сельской местности.
Анализ заявок на участие в программе показал, что около 60% участниц представляют пищевую и легкую промышленность, в частности производство одежды. Полиграфия и мебельное производство также пользуются популярностью, составляя около 5% от общего количества заявок каждая.
В Минэкономики подчеркивают, что многие женские бизнесы были открыты во время войны, и получение грантовой поддержки позволит им выйти на новый уровень развития.
Имена победительниц будут оглашаться постепенно. Первая часть предпринимательниц станет известна в начале августа.
Комментарии - 11
значит не все так однозначно…
Стаття про відкриття. І те що половина чоловіки, а половина жінки — це мене не дивує. Це нормально.
перестати проводити фінансові операції по рахунках…
раз месяц отправлять пустой отчёт — занимает намного меньше
времени, чем ежедневное сидение на форуме Минфина…
а за 10 минут такое ни один укрбанк не делает.
Если на счёт наложен арест исполнительной службой,
то такие счета банки тем более не закрывают.
Так что пишите ещё…