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2 августа 2024, 10:10 Читати українською

Е-бронирование: какие плюсы и минусы процедуры, с точки зрения юриста

В июне этого года появилась законодательная возможность бронировать работников новым способом — с помощью портала «Дія». А уже 17 июля механизм заработал. Нужно ли для бронирования проходить ВЛК, подавать информацию о своей военно-учетной специальности, что с теми, кто не обновил данные до 16 июля, рассказывает портал DOU.ua. «Минфин» выбрал главное.

В июне этого года появилась законодательная возможность бронировать работников новым способом — с помощью портала «Дія».

Как изменилось бронирование

Весомым изменением с июня стало то, что срок бронирования увеличили с 6 до 12 месяцев. И теперь это напрямую связано со сроком, на который предприятие получает статус критического для функционирования экономики.

Кроме того, можно бронировать всех работников, независимо от дефицитности их военно-учетной специальности. Раньше только при бронировании руководителей не считались с дефицитностью ВУС.

Бронирование стало более доступным и благодаря тому, что в приложении «Резерв+» можно обновить данные и сгенерировать электронный военно-учетный документ, поэтому люди получили уникальный номер из «Оберігу», необходимый для бронирования без личного посещения ТЦК и СП.

«В то же время до сих пор есть определенное количество IТ-специалистов критически важных компаний, которые не могут встать на учет как военнообязанные, особенно после снижения мобилизационного возраста с 27 до 25 лет, и обновить военно-учетные документы без обязательного личного посещения ТЦК», — рассказал старший юрист Львовского IT Кластера Дмитрий Козярин.

Что мешает бронированию

Как и раньше, блокером в бронировании во Львовском IТ-кластере называют то, что нельзя бронировать более 50% военнообязанных работников. «Чтобы повысить квоту для своей компании, можно обратиться в Минцифры, которое предоставило компании статус „критической“. Но на практике этим так и не начали пользоваться, а норма остается максимально субъективной», — рассказывает Дмитрий Козярин.

«Также не совсем понятна норма о необходимости предприятия подтвердить, что все военнообязанные обновили свои данные именно за 60 дней. Возникает вопрос: а если работник нарушит этот срок, обновит данные на 65-й день, уплатит штраф, согласно требованиям админзаконодательства, какие риски в таком случае? Можно ли тогда бронировать человека? Этот вопрос открыт», — дополняет юрист.

Об электронном бронировании

Руководитель через личный кабинет в «Дії» подает список работников, которых хочет забронировать. И подписывает заявление электронной подписью. «Дія» автоматически проверяет компанию и специалистов в реестрах:

  • является ли предприятие критически важным;
  • трудоустроен ли работник официально;
  • есть ли данные работника в реестре «Оберіг».

«Дія» отправляет ответ о результатах бронирования в личный кабинет руководителя по каждому работнику. Если есть отказ — указывается причина. Если ответ положительный — у работника обновится информация в приложении «Резерв+».

«По сути, в «Резерв+» можно выяснить, есть ли о человеке данные в реестре «Оберіг». Он позволяет понять свой статус и, если это «На учете», можно без проблем бронироваться», — комментирует Дмитрий Козярин.

Также выписку о бронировании можно будет скачать на портале и, при необходимости, распечатать.

Плюсы процедуры

По наблюдениям юриста Львовского IT Кластера, который консультирует компании:

1. Человека можно забронировать, вне зависимости от того, есть ли у него актуальный вывод военно-врачебной комиссии о состоянии здоровья.

2. Не нужно заполнять информацию о званиях и военно-учетных специальностях.

«Очень часто были проблемы с отображением звания или соответствующей ВУС в реестре „Оберіг“, а бумажная форма подачи документов возлагала обязанность заполнить эту информацию. Так что военнообязанному нужно было обращаться в ТЦК, поскольку только там можно было это решить», — добавляет Дмитрий Козярин.

3. Не нужно оформлять отсрочку на основании бронирования непосредственно в ТЦК и СП. Ведь после получения согласования на портале «Дія» информация автоматически подтягивается в «Оберіг», а из него — в приложение «Резерв+».

4. Отныне весь процесс бронирования — от момента подачи списков до момента получения ответа — длится не более часа.

С какими проблемами столкнулись

1. К общему количеству военнообязанных система относит не только наемных работников по трудовым договорам, но и гиг-специалистов.

«Так не должно быть, ведь военный учет на предприятии ведется только по наемным работникам по основному месту работы», — объясняет юрист.

2. На портале «Дія» предусмотрена возможность сделать «выписку о бронировании», которая является подтверждением бронирования. Однако такая функциональность еще не запущена, и она только находится в стадии разработки.

3. Информация о работнике не всегда отображается в выписке в «Дії» из реестра «Оберіг», хотя и представлены все документы в Пенсионный фонд, а в личном кабинете есть соответствующая запись об основном месте работы.

Какие статусы можно увидеть в «Дії»

Мы спросили у пресс-службы «Дії», какие статусы могут поступить в электронный кабинет руководителя, когда человека подают на бронирование.

После получения услуги «Сведения о работниках» из реестра «Оберіг» руководитель получит результат в виде PDF-файла, где показан список всех военнообязанных работников компании, данные о которых есть в Пенсионном фонде и в Реестре военнообязанных. По каждому указывается один из трех статусов:

1. «Забронирован» и сроки бронирования.

2. «Не забронирован» (т.е. его можно подать в списках на бронирование и оно должно быть успешным).

3. «Не подлежит бронированию» и почему.

Причина будет указана одна из:

  • Не состоит на военном учете.
  • Исключен из военного учета.
  • Призывник.
  • Имеет отсрочку.
  • Имеет бронирование по другому предприятию.
  • Снят с военного учета.
  • Резервист.

После получения услуги «Бронирование работников» руководитель получит результат в виде PDF-файла, где показан список всех сотрудников, представленных на бронирование со статусом результата. По каждому из них указывается один из двух статусов:

1. «Забронирован» и сроки бронирования.

2. «Не забронирован» и почему.

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Причина может быть указана одна из:

  • Обязательные поля не заполнены или заполнены неправильно.
  • Человек не найден в Реестре военнообязанных.
  • Человек не трудоустроен на предприятии.
  • Человек не подлежит бронированию.
  • Найдено более одного человека в Реестре военнообязанных.
  • У человека уже есть активное бронирование.
  • Техническая ошибка, подайте человека на бронирование еще раз.
Источник: Минфин
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