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31 июля 2024, 19:05 Читати українською

Европейские компании готовы инвестировать 155 миллионов евро в мусороперерабатывающие заводы в Украине

Европейские инвестиционные компании готовы вкладывать средства в строительство 5 мусороперерабатывающих заводов в Ивано-Франковской области. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Европейские инвестиционные компании готовы вкладывать средства в строительство 5 мусороперерабатывающих заводов в Ивано-Франковской области.
Фото: pixabay.com

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По словам министра, в ходе встречи с послом Германии в Украине Мартином Егером и руководителями ряда инвестиционных компаний, участвовавших в строительстве мусорообрабатывающей инфраструктуры в странах ЕС, Турции и Египте, он услышал от них реальную готовность инвестировать в развитие мусорообрабатывающей инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

«Кластер будет состоять из 5 заводов, которые будут совокупно перерабатывать более 470 тыс. тонн отходов в год. Стоимость проекта — более 155 млн евро. Здесь реальная готовность и заинтересованность общин, поэтому проект активно движется», — рассказал Стрелец.

Он также отметил, что инвесторы приходят уже с пониманием, как это должно работать в той или иной области и предлагают конкретные решения.

Стрелец призвал все остальные области также приобщаться к развитию системы управления отходами в Украине.

«Уверен, что Ивано-Франковская, Полтавская, Одесская, Киевская и Закарпатье станут хорошими примерами для других регионов и они также пойдут по этому пути. Украина, наконец, получит более 200 новых современных заводов европейского образца», — отметил министр.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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