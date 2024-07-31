В Италии по запросу Украины арестовали активы российского олигарха Федоричева на 41 миллион евро

Финансовая полиция Италии (Guardia di Finanza) арестовала активы российского олигарха Алексея Федоричева на общую сумму 41 млн. евро . Об этом сообщает итальянское издание tgcom24.

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Активы Федоричева арестованы по запросу Украины в рамках расследования преступлений, совершенных в Украине. В частности, речь идет о коррупции при поставках сельхозпродукции более чем на $60 млн.

Среди арестованных активов акции компании номинальной стоимостью 3 млн. евро и четыре единицы недвижимости стоимостью почти 38 млн. евро, которые будут переданы судебному опекуну, специально назначенному судом.

Стоит отметить, что среди этого имущества есть одно из самых ценных сооружений Флоренции — замок 12 века Torre del Gallo.

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины подтвердила арест активов российского олигарха.

В рамках досудебного расследования установлено, что в течение июля-октября 2014 должностные лица государственной зерновой корпорации организовали заключение и выполнение внешнеэкономических контрактов по продаже зерновой продукции ПАО «ГПЗКУ» по заниженным ценам подконтрольным предприятиям.

Согласно схеме зерно, принадлежавшее государственной компании, из-за ряда субъектов хозяйствования на условиях наложенных платежей было поставлено в Саудовскую Аравию. Однако средства на поставленное зерно так и не были уплачены. Как следствие государственная корпорация понесла убытки на сумму более $60 млн.

В рамках следствия было установлено, что именно за часть этих средств и был приобретен замок.

Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Алексей Федоричев

Федоричев проживает в Монако и является гражданином Венгрии и Уругвая. Он в основном занимается торговлей сырьем, инвестирует в химический сектор и сектор удобрений, а также владельцем морских терминалов.

Ранее он являлся совладельцем объектов портовой инфраструктуры, в том числе в Украине, а также футбольных команд «Динамо Москва» и «Ростов». В настоящее время спонсирует баскетбольный клуб Monaco Basket.