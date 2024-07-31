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31 липня 2024, 18:46

В Італії за запитом України заарештували активи російського олігарха Федоричева на 41 мільйон євро

Фінансова поліція Італії (Guardia di Finanza) заарештувала активи російського олігарха Олексія Федоричева на загальну суму 41 млн євро. Про це повідомляє італійське видання tgcom24.

Фінансова поліція Італії (Guardia di Finanza) заарештувала активи російського олігарха Олексія Федоричева на загальну суму 41 млн євро.
Фото: Monaco Basket

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Активи Федоричева заарештовано за запитом України в межах розслідування злочинів, які він скоїв в Україні. Зокрема йдеться про корупцію під час поставок сільгосппродукції на понад $60 млн.

Серед заарештованих ативів акції компанії номінальною вартістю 3 млн євро та чотири одиниці нерухомості вартістю майже 38 млн євро, які будуть передані судовому опікуну, спеціально призначеному судом.

Варто зазначити, що серед цього майна є одна з найцінніших споруд Флоренції — замок 12-го століття Torre del Gallo.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура України підтвердила арешт активів російського олігарха.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції ПАТ «ДПЗКУ» за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.

Відповідно до схеми зерно, що належало державній компанії, через низку суб'єктів господарювання на умовах післяплати було поставлено в Саудівську Аравію. Проте кошти за поставлено зерно так і не були сплачені. Як наслідок державна корпорація зазнала збитків на суму понад $60 млн.

У межах слідство було встановлено, що саме за частину цих коштів і було придбано замок.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Олексій Федоричев

Федоричев проживає в Монако і є громадянином Угорщини та Уругваю. Він в основному займається торгівлею сировиною, інвестує в хімічний сектор і сектор добрив, а також є власником морських терміналів.

Раніше він був співвласником об'єктів портової інфраструктури, зокрема в Україні, а також футбольних команд «Динамо Москва» і «Ростов». Зараз спонсорує баскетбольний клуб Monaco Basket.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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