Доходы Mastercard превысили ожидания

Компания Mastercard выпустила отчет с результатами о втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков. Об этом пишет investing.com.

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Компания заявила о прибыли на акцию в размере 3,59 $, доходы составили $7 млрд. Аналитики предполагали в прогнозах, что прибыль на акцию составит $3,51, а общий доход составит $6,85 млрд.

Акции Mastercard выросли на 2,58%.

В этом году стоимость акций Mastercard, поднявшись на 4%, показала результаты хуже, чем в среднем согласно индексу S&P 500, поднявшись 13% с начала года.

Компания Mastercard следует за общим трендом компаний сектора «Технологии» в этом месяце.