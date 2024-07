Meta заплатит штраф $1,4 млрд по делу о сборе биометрических данных

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В иске утверждалось, что Meta использовала эту технологию для сбора биометрических данных миллионов жителей Техаса без их согласия.

Иск был подан в 2022 году и стал первым крупным прецедентом нарушения Закона о захвате или использовании биометрических идентификаторов (Capture or Use of Biometric Identifier Act).

Закон предусматривает штраф до $25 тыс. за каждое нарушение. Штат обвинил компанию в миллиардных нарушениях из-за использования фотографий и видео, которые пользователи загружали в Facebook.

Кроме того, иск мог бы привести к дополнительным $10 тыс. за каждое нарушение Закона Техаса о мошеннических торговых практиках.

Представитель Meta сообщил, что компания удовлетворена урегулированием этого вопроса и что «исследует будущие возможности для углубления своих бизнес-инвестиций в Техасе, включая потенциальное развитие дата-центров».

Однако компания продолжает отрицать какие-либо правонарушения со своей стороны.