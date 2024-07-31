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31 июля 2024, 16:37 Читати українською

Meta заплатит штраф $1,4 млрд по делу о сборе биометрических данных

Meta согласилась выплатить штату Техас $1,4 миллиарда для урегулирования иска, в котором компанию обвинили в незаконном использовании технологии распознавания лиц. Об этом сообщает Engadget, передает mezha.media.

Meta согласилась выплатить штату Техас $1,4 миллиарда для урегулирования иска, в котором компанию обвинили в незаконном использовании технологии распознавания лиц.

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В иске утверждалось, что Meta использовала эту технологию для сбора биометрических данных миллионов жителей Техаса без их согласия.

Иск был подан в 2022 году и стал первым крупным прецедентом нарушения Закона о захвате или использовании биометрических идентификаторов (Capture or Use of Biometric Identifier Act).

Закон предусматривает штраф до $25 тыс. за каждое нарушение. Штат обвинил компанию в миллиардных нарушениях из-за использования фотографий и видео, которые пользователи загружали в Facebook.

Кроме того, иск мог бы привести к дополнительным $10 тыс. за каждое нарушение Закона Техаса о мошеннических торговых практиках.

Представитель Meta сообщил, что компания удовлетворена урегулированием этого вопроса и что «исследует будущие возможности для углубления своих бизнес-инвестиций в Техасе, включая потенциальное развитие дата-центров».

Однако компания продолжает отрицать какие-либо правонарушения со своей стороны.

Источник: Минфин
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