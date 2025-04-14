Падение цен на нефть грозит россии потерей триллиона рублей

Торговая война, развязанная Дональдом Трампом, толкает российский бюджет к пропасти: по оценкам, москва может недосчитаться 2,5% доходов из-за обвала цен на нефть. Об этом пишет Financial Times.

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Нефть на дне

Цена нефти марки Urals, ключевого экспортного сорта россии, скатилась до $50 за баррель — самого низкого уровня почти за два года, по данным Argus. Это произошло после анонса пошлин Трампа и решения ОПЕК+ нарастить добычу. В бюджете россии на 2025 год заложен $69,70 за баррель, так что разрыв в цене создает огромный дефицит. «Если торговые войны продолжаются, они обычно приводят к замедлению мировой экономики и, возможно, снижению спроса на наш экспорт энергоносителей», — предупреждала глава Центробанка рф Эльвира Набиуллина еще до объявления Трампом 90-дневной паузы в тарифах.

Экономические последствия

«Если цены на нефть останутся на нынешнем уровне, россия может потерять около триллиона рублей в этом году, что эквивалентно 2,5 процентам ее ожидаемых бюджетных доходов», — отметила главная экономистка T-Investments София Донец. По ее словам, это замедлит рост ВВП на 0,5%. Экономика россии, которая держалась на военных расходах, уже испытывает давление: суверенный фонд, смягчавший последствия войны в Украине, стремительно иссякает.

Глобальный контекст

Падение нефти продолжается, несмотря на временную паузу во введении пошлин Трампа. Тарифная нестабильность и рост предложения от ОПЕК+ чреваты еще большим проседанием цен, что может поставить кремль перед выбором: сокращать издержки или увеличивать долги.