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14 апреля 2025, 14:24 Читати українською

Падение цен на нефть грозит россии потерей триллиона рублей

Торговая война, развязанная Дональдом Трампом, толкает российский бюджет к пропасти: по оценкам, москва может недосчитаться 2,5% доходов из-за обвала цен на нефть. Об этом пишет Financial Times.

Торговая война, развязанная Дональдом Трампом, толкает российский бюджет к пропасти: по оценкам, москва может недосчитаться 2,5% доходов из-за обвала цен на нефть.
Фото Pixabay

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Нефть на дне

Цена нефти марки Urals, ключевого экспортного сорта россии, скатилась до $50 за баррель — самого низкого уровня почти за два года, по данным Argus. Это произошло после анонса пошлин Трампа и решения ОПЕК+ нарастить добычу. В бюджете россии на 2025 год заложен $69,70 за баррель, так что разрыв в цене создает огромный дефицит. «Если торговые войны продолжаются, они обычно приводят к замедлению мировой экономики и, возможно, снижению спроса на наш экспорт энергоносителей», — предупреждала глава Центробанка рф Эльвира Набиуллина еще до объявления Трампом 90-дневной паузы в тарифах.

Экономические последствия

«Если цены на нефть останутся на нынешнем уровне, россия может потерять около триллиона рублей в этом году, что эквивалентно 2,5 процентам ее ожидаемых бюджетных доходов», — отметила главная экономистка T-Investments София Донец. По ее словам, это замедлит рост ВВП на 0,5%. Экономика россии, которая держалась на военных расходах, уже испытывает давление: суверенный фонд, смягчавший последствия войны в Украине, стремительно иссякает.

Глобальный контекст

Падение нефти продолжается, несмотря на временную паузу во введении пошлин Трампа. Тарифная нестабильность и рост предложения от ОПЕК+ чреваты еще большим проседанием цен, что может поставить кремль перед выбором: сокращать издержки или увеличивать долги.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
KValera
KValera
14 апреля 2025, 14:26
#
Коли перемога?
+
0
Я_ __
Я_ __
14 апреля 2025, 14:59
#
Це зараз не на часі, ще не всі цирки і бумбокси забронювали, ще не все бабло розпилили, ще не всі люди ненавидять тцкунів і поліцаїв котрі ломають людей на вулиці, врешті решт люди ще не почали масово відстрілювати гоблінів з тцк, хоча певні локальні випадки вже є, тому поки не чекаємо потужної перемоги, поки створюємо плани єдності, потужності, незламності, СЛАВА НАЙПОТУЖНІШОМУ ДИКТАТОРУ СУЧАСНОСТІ!
+
0
Daos
Daos
14 апреля 2025, 14:34
#
А чё Байден с начала 2022-го не пытался опустить ценник на нефть? Наверное не хотел…
+
+15
bonv
bonv
14 апреля 2025, 15:30
#
То нехай впаде…
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