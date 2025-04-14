В марте денежная база уменьшилась на 2,9% до 1 трлн гривен

В марте денежная база, включающая наличные в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным Национального банка, уменьшилась на 2,9% до 1 011,543 млрд гривен. Об этом передают Українські Новини.

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С начала года денежная база уменьшилась на 3,9% с 1052,113 млрд гривен.

Денежная масса в марте увеличилась на 1,1% до 3 460,085 млрд. гривен, а с начала года она уменьшилась на 0,8% с 3 488,377 млрд. гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в марте увеличился на 1,5% до 750,400 млрд гривен, за начало года он сократился на 1,2% с 759,753 млрд гривен.

За 2024 год денежная база выросла на 7,7% с 976,94 млрд гривен.