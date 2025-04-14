Торговая война с США может обвалить ВВП Китая на 1,5-3%: Barclays

Аналитики Barclays прогнозируют резкое замедление экономического роста Китая в 2025 году из-за обострения торгового конфликта с США, но Пекин предположительно активизирует меры стимулирования экономики. Об этом пишет investing.com.

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Прогноз падения

По оценкам Barclays, ВВП Китая может сократиться на 1,5−3% после введения президентом США Дональдом Трампом совокупных пошлин в 145% на китайские товары. В ответ Китай поднял тарифы на американский импорт до 125%. Аналитики отмечают, что прогноз учитывает неопределенность реакции Пекина, возможного снижения тарифов, фискальных стимулов от других торговых партнеров США и вероятности отмены части американских пошлин.

Смягчение ударов

Белый дом на прошлой неделе объявил, что электроника временно освобождена от 145%-ных тарифов, но Трамп уточнил, что новые пошлины на этот сектор будут анонсированы в скором времени. Barclays также видит потенциал для сотрудничества Китая с другими ключевыми партнерами и дополнительного фискального стимулирования, в частности через выпуск сверхдолгосрочных гособлигаций к лету. Ожидается, что Пекин будет сосредоточен на поддержке домохозяйств и потребительских расходов, а также наращивании инвестиций в искусственный интеллект для оживления экономики.