Золото бьет исторический рекорд на фоне американской нестабильности

Стоимость золота подскочила к новому максимуму — более $3245 за унцию, реагируя на хаос в торговой политике США. Об этом сообщает Bloomberg.

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Почему растет

«Золото, похоже, является явным бенефициаром дебатов, идущих вокруг доллара США, и мы стали свидетелями того, что цена на золото в режиме абсолютного зверя», — отметил аналитик Pepperstone Group Крис Вестон. Ослабление доллара, чей индекс Bloomberg упал до минимума с октября, сделало золото более привлекательным для иностранных инвесторов. За неделю металл подорожал на 6%, а с начала года — на 20%, из-за опасений рецессии и бегства капитала в безопасные активы.

Тарифный хаос

Хотя Трамп объявил паузу в пошлинах на электронику, его новые заявления об отдельных тарифах ужесточили неопределенность. Это толкает инвесторов к «тихим гаваням», таким как золото, в то время как серебро дешевеет, а платина и палладий растут.