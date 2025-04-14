Акции Apple и Nvidia растут на премаркете из-за надежд на ослабление пошлин

В понедельник технологический сектор оживился: инвесторы надеются, что отдельные компании уйдут от полного удара от торговых ограничений США. Об этом пишет Investing.com.

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Временная передышка

Министр торговли США Говард Лутник в эфире ABC This Week заявил, что электроника освобожден от пошлин. По его словам, освобождение смартфонов, ноутбуков и другой техники от текущих 145% пошлин на китайские товары — лишь временное.

Движение акций

На премаркете в США акции Apple подскочили на 5,7%, достигнув $216,09 за акцию, тогда как NVIDIA выросла на 3% до $116,15. Dell Technologies показал рост на 7,8%

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