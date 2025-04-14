Европейские фондовые индексы пошли вверх в понедельник, получив положительный импульс после сообщения Белого дома об освобождении электроники от новых «соответствующих» пошлин США, что дает надежду на смягчение тарифной политики Дональда Трампа. Об этом пишет investing.com.
Европейские фондовые выросли благодаря ослаблению тарифов на электронику
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Движение индексов
Немецкий DAX подскочил на 2,1%, французский CAC 40 прибавил 2%, а британский FTSE 100 вырос на 1,5%. Общеевропейский Stoxx 600 показал рост на 1,4%, отражая оптимизм инвесторов.
Технологический сектор
Европейские техкомпании, такие как ASML и SAP, стали лидерами роста после того, как США исключили из тарифов смартфоны, компьютеры и компоненты, преимущественно импортируемые из Китая. Однако Трамп предупредил, что это временное решение, и на следующей неделе могут быть анонсированы отдельные пошлины на электронику, включая полупроводников. При этом 20%-ный тариф на китайскую электронику, введенный в марте, остается в силе.
Ожидание от ЭЦБ
В Европе в этот понедельник не хватает ключевых экономических данных, поэтому внимание приковано к заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) на этой неделе. Аналитики ING отмечают, что позиция ЭЦБ, вероятно, изменилась с марта из-за новых пошлин США на европейские товары, укрепления евро и падения цен на энергоносители. Это порождает опасения по поводу роста и дезинфляции. На предыдущем заседании ставки считались почти нейтральными, а оптимизм подпитывал изменение фискальной политики Германии и рост оборонных расходов в ЕС.
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