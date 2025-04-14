Европейские фондовые выросли благодаря ослаблению тарифов на электронику

Европейские фондовые индексы пошли вверх в понедельник, получив положительный импульс после сообщения Белого дома об освобождении электроники от новых «соответствующих» пошлин США, что дает надежду на смягчение тарифной политики Дональда Трампа. Об этом пишет investing.com.

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Движение индексов

Немецкий DAX подскочил на 2,1%, французский CAC 40 прибавил 2%, а британский FTSE 100 вырос на 1,5%. Общеевропейский Stoxx 600 показал рост на 1,4%, отражая оптимизм инвесторов.

Технологический сектор

Европейские техкомпании, такие как ASML и SAP, стали лидерами роста после того, как США исключили из тарифов смартфоны, компьютеры и компоненты, преимущественно импортируемые из Китая. Однако Трамп предупредил, что это временное решение, и на следующей неделе могут быть анонсированы отдельные пошлины на электронику, включая полупроводников. При этом 20%-ный тариф на китайскую электронику, введенный в марте, остается в силе.

Ожидание от ЭЦБ

В Европе в этот понедельник не хватает ключевых экономических данных, поэтому внимание приковано к заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) на этой неделе. Аналитики ING отмечают, что позиция ЭЦБ, вероятно, изменилась с марта из-за новых пошлин США на европейские товары, укрепления евро и падения цен на энергоносители. Это порождает опасения по поводу роста и дезинфляции. На предыдущем заседании ставки считались почти нейтральными, а оптимизм подпитывал изменение фискальной политики Германии и рост оборонных расходов в ЕС.

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