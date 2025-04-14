Трамп анонсирует пошлины на чипы, но обещает гибкость для отдельных компаний

На этой неделе президент США Дональд Трамп планирует объявить новые пошлины на импорт полупроводниковых чипов, хотя допускает индивидуальные послабления для определенных компаний, в частности, таких продуктов, как iPhone или планшеты. Об этом сообщает Axios.

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Временные исключения

Белый дом ранее заявил, что смартфоны и компьютеры избежат 125%-ных пошлин на товары из Китая, где Apple производит большинство своей техники. Однако министр торговли Говард Латник уточнил, что это временно и может быть пересмотрено после расследований по вопросам нацбезопасности, которые потенциально коснутся и смартфонов.

Планы администрации

На борту Air Force One Трамп рассказал журналистам, что его команда анализирует ограничения всей цепи поставки электроники. Он подчеркнул цель возвращения производства чипов и компонентов в США, но заверил, что правительство постарается минимизировать давление на бизнес. «Для некоторых продуктов» предусмотрена гибкость, хотя конкретные детали президент не раскрыл.