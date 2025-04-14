Sony Corp. повысила рекомендованную цену на приставки PlayStation 5 для Европы примерно на 25%.
Sony повысила цену на PlayStation 5 для Европы на 25%
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Повышение цен
Как сообщает сайт компании, это решение было принято из-за сложной экономической ситуации, в том числе из-за высокой инфляции и значительных колебаний валютных курсов.
Рекомендованная цена для цифровой версии PlayStation 5 в континентальной Европе с 14 апреля будет составлять 499,99 евро, в Великобритании — 429,99 фунтов (около $566).
Цена на PS5 с приводом для Blu-ray дисков, а также PS5 Pro останется прежней.
При этом в Австралии и Новой Зеландии подорожают как цифровая версия PlayStation 5, так и PS5 с приводом — до 749,95 австралийских долларов ($474) и 859,95 новозеландских долларов ($505) за цифровую и до 829,95 австралийских долларов и 949,95 новозеландских долларов за версию с Blu-ray соответственно.
Комментарии - 4
Якщо що — то в мене і PS і ПК є)
Компенсувати трамповські тарифи, та падіння курсу долара, за рахунок підняття цін для всіх інших. І зберегти ціну консолей в США на попередньому рівні.
Хоча повинні були просто підняти на 25% ціни на консолі в США і все. І МАГА виборці одразу б відчули покращення життя від дій Трампа.