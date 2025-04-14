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14 апреля 2025, 12:45 Читати українською

Sony повысила цену на PlayStation 5 для Европы на 25%

Sony Corp. повысила рекомендованную цену на приставки PlayStation 5 для Европы примерно на 25%.

Sony Corp.

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Повышение цен

Как сообщает сайт компании, это решение было принято из-за сложной экономической ситуации, в том числе из-за высокой инфляции и значительных колебаний валютных курсов.

Рекомендованная цена для цифровой версии PlayStation 5 в континентальной Европе с 14 апреля будет составлять 499,99 евро, в Великобритании — 429,99 фунтов (около $566).

Цена на PS5 с приводом для Blu-ray дисков, а также PS5 Pro останется прежней.

При этом в Австралии и Новой Зеландии подорожают как цифровая версия PlayStation 5, так и PS5 с приводом — до 749,95 австралийских долларов ($474) и 859,95 новозеландских долларов ($505) за цифровую и до 829,95 австралийских долларов и 949,95 новозеландских долларов за версию с Blu-ray соответственно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Я_ __
Я_ __
14 апреля 2025, 12:47
#
Нашо PS, якщо є компи і емулятори…гроші на вітер
+
0
Sarevok
Sarevok
14 апреля 2025, 13:09
#
Цены на видеокарты видел?
+
0
3212242
3212242
14 апреля 2025, 13:12
#
Раніше на компі не було ексклюзивів Соні. Про емулятори PS4 чи 5 щось не чув… Та й скласти за ті самі гроші адекватну конфігурацію ПК, яка тягнутиме те саме, що ПС5 — навряд вийде.
Якщо що — то в мене і PS і ПК є)
+
+29
neverice
neverice
14 апреля 2025, 13:27
#
Як негарно. Для США ціни не змінились.
Компенсувати трамповські тарифи, та падіння курсу долара, за рахунок підняття цін для всіх інших. І зберегти ціну консолей в США на попередньому рівні.
Хоча повинні були просто підняти на 25% ціни на консолі в США і все. І МАГА виборці одразу б відчули покращення життя від дій Трампа.
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