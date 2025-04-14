Доходность 20-летних гособлигаций Японии выросла до рекорда с 2004 года

Доходность 20-летних государственных облигаций Японии достигла максимума более чем за 20 лет на фоне опасений в преддверии аукциона по размещению госдолга.

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В ходе торгов в понедельник показатель поднимался до 2,435%, что является самым высоким уровнем с 2004 года, пишет Bloomberg. Доходность 30-летних гособлигаций подскочила на 12 базисных пунктов и достигла 2,845%.

Аукцион по размещению 20-летних японских государственных облигаций состоится 15 апреля.

«Потенциальные покупатели на завтрашнем аукционе могут продемонстрировать пониженный спрос на фоне возросшей волатильности и сохраняющейся неопределенности, связанной с пошлинами», — цитирует Bloomberg аналитика Mizuho Securities Гена Танигути.