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31 июля 2024, 14:53 Читати українською

В Украине запустили дашборд с данными реестра по делам против бизнеса

Офис генерального прокурора запустил дашборд с данными Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) по делам против бизнеса. Об этом пишет Forbes.ua.

Офис генерального прокурора запустил дашборд с данными Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) по делам против бизнеса.

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О чем платформа

На платформе опубликована статистика расследования и рассмотрения в судах уголовных правонарушений, связанных с осуществлением хозяйственной и инвестиционной деятельности.

Выборка сформирована из уголовных правонарушений, где дается уголовно-правовая оценка деятельности компаний или их должностных лиц, или где такие компании или лица являются потерпевшими, нарушены их права и интересы или расследуется посягательство на порядок хозяйственной и инвестиционной деятельности.

В других разделах можно увидеть для сравнения все уголовные правонарушения по соответствующим статьям уголовного кодекса, часть которых может не относиться именно к хозяйственной и инвестиционной деятельности.

Проект реализуется Офисом генпрокурора при поддержке Минцифры и координации Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения при президенте Украины.

Источник: Минфин
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