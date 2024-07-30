Теперь военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов можно получить на портале «Дия». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
На портале «Дия» теперь можно получить военно-учетный документ с QR-кодом
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«Документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный, поэтому используйте его в любых жизненных обстоятельствах — от трудоустройства до прохождения проверки на блокпосте», — говорится в сообщении.
На документе есть QR-код — за ним будут проверять подлинность документа и информацию из реестра Оберег, например о бронировании. Документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о человеке.
Как получить военно-учетный документ
- авторизуйтесь на портале «Дия» с помощью КЭП;
- выберите сервис Военно-учетный документ;
- нажмите Подать заявление;
- подпишите заявление электронной подписью.
После этого документ в течение 10 минут появится в кабинете гражданина на портале «Дия».
Источник: Минфин
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