На портале «Дия» теперь можно получить военно-учетный документ с QR-кодом

Теперь военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов можно получить на портале «Дия». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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«Документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный, поэтому используйте его в любых жизненных обстоятельствах — от трудоустройства до прохождения проверки на блокпосте», — говорится в сообщении.

На документе есть QR-код — за ним будут проверять подлинность документа и информацию из реестра Оберег, например о бронировании. Документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о человеке.

Как получить военно-учетный документ

авторизуйтесь на портале «Дия» с помощью КЭП;

выберите сервис Военно-учетный документ;

нажмите Подать заявление;

подпишите заявление электронной подписью.

После этого документ в течение 10 минут появится в кабинете гражданина на портале «Дия».