С начала 2024 года украинские предприниматели получили 13839 льготных кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на общую сумму 52,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Банки с начала года выдали бизнесу льготных кредитов более чем на 52 миллиарда
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
За прошедшую неделю предприниматели взяли еще 445 таких кредитов на сумму 1,6 млрд грн. В целом с начала действия программы (с февраля 2020 года) было выдано 92,8 тысячи кредитов на сумму 319,2 млрд грн.
С начала 2024 года предприниматели получили доступные кредиты по следующим целям:
- 16,6 млрд грн — кредиты на пополнение оборотных средств;
- 12,0 млрд грн — кредиты бизнеса, работающего в зоне высокого военного риска;
- 11,1 млрд грн — кредиты на развитие перерабатывающих предприятий;
- 9,8 млрд грн — на реализацию инвестиционных проектов.
Регионы
Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.
Банки
На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали:
- Приватбанк (42,8 тыс.),
- Ощадбанк (14,4 тыс.),
- Райффайзен Банк (5,4 тыс.).
Подбор кредитов наличными во всех банках и МФО Украины
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии