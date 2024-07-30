Банки с начала года выдали бизнесу льготных кредитов более чем на 52 миллиарда

С начала 2024 года украинские предприниматели получили 13839 льготных кредитов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на общую сумму 52,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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За прошедшую неделю предприниматели взяли еще 445 таких кредитов на сумму 1,6 млрд грн. В целом с начала действия программы (с февраля 2020 года) было выдано 92,8 тысячи кредитов на сумму 319,2 млрд грн.

С начала 2024 года предприниматели получили доступные кредиты по следующим целям:

16,6 млрд грн — кредиты на пополнение оборотных средств;

12,0 млрд грн — кредиты бизнеса, работающего в зоне высокого военного риска;

11,1 млрд грн — кредиты на развитие перерабатывающих предприятий;

9,8 млрд грн — на реализацию инвестиционных проектов.

Регионы

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

Банки

На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали: