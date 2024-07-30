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30 июля 2024, 9:24 Читати українською

ФГВФЛ выставил на продажу активы банков-банкротов на 413,3 млн грн

На этой неделе (29 июля — 2 августа) запланирована продажа активов семи банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 413,3 млн грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.

На этой неделе (29 июля — 2 августа) запланирована продажа активов семи банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.
Фото: depositphotos

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Что будут выставлять на продажу

На сумму 220,1 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 182,2 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 10,9 млн грн.

Активы каких банков будут продавать

  • АО «Мегабанк» — на общую сумму 232,8 млн грн, из которых 161,6 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства и 71,2 млн грн — стартовая цена прав требования по кредитам.

  • АО «Укрстройинвестбанк» — на общую сумму 129,7 млн грн. Из них на 117,5 млн грн выставляются права требования по кредитам, 10,7 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства, 1,4 млн грн — дебиторская задолженность перед банком.

  • АО «Банк Форвард» — на общую сумму свыше 21,2 млн грн, из которых с начальной ценой более 20,2 млн грн выставляются права требования по кредитам и почти на 1 млрд грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие главные средства.

  • АО «АКБ «Конкорд» — на общую сумму 13,6 млн грн. Из них на 7,3 млн грн выставляются права требования по кредитам, 6,2 млн грн — дебиторская задолженность перед банком, 0,08 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

  • ПАО «Проминвестбанк» — на общую сумму 11,9 млн грн, из которых с начальной ценой 8,6 млн грн выставляются объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства, а также 3,3 млн грн — дебиторская задолженность перед банком.

  • АО «Дельта Банк» — с начальной ценой 3,8 млн грн выставляются права требования по кредитным договорам.

  • ПАО «ЧБРР» — с начальной ценой 0,2 млн грн выставляются объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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