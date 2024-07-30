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30 июля 2024, 15:30 Читати українською

С ПУМБ выгодно везде. Встречайте кешбек от партнеров банка на август

Выбирайте свой кешбек от банка ПУМБ в трех категориях в начале месяца в мобильном приложении ПУМБ Online и получайте до 500 грн от банка за покупки. А также есть множество кешбеков от партнеров ПУМБ с индивидуальными предложениями.

Встречайте партнерские предложения на август:

  • OnTaxi — 5% на поездки и доставку, максимальный кешбек 500 грн.

  • Фора — 5% на онлайн-заказы, предложение действует для покупок от 150 грн.

  • Продуктовые магазины — 3% за покупки в Польше и Германии, максимальный кешбек 500 грн, индивидуальное предложение.

  • Pandora — 5% на украшения, размер кешбека до 200 грн для покупок от 1000 грн.

  • WOG — 3% на топливо и другие товары, до 500 грн кешбек, индивидуальное предложение.

  • ZARINA — 3% на украшения и другие изделия.

  • Центр Ока — 5% на все услуги клиники.

  • Кибернетики — 5% на гаджеты и технику, до 500 грн кешбек.

  • SPORT CITY — 5% на одежду, обувь и аксессуары, кешбек до 500 грн.

  • КТС.ua — 5% на гаджеты и технику, максимальный кешбек 500 грн.

  • Аптека Доброго Дня — 3% на весь ассортимент аптеки, до 1000 грн кешбек.

  • Цитрус — 5% на гаджеты, технику и аксессуары.

  • Социальная Аптека — 3% на весь ассортимент аптеки, до 1000 грн кешбек.

  • ARBER — 8% на одежду, обувь и аксессуары, до 1000 кешбек.

  • FoodBoom — 10% на все продукты.

  • Bla bla pencils — 7% на канцелярию.

  • ALISA.UA — 9% на белье, купальники и другое.

  • Gifty — 15% на оригинальные подарки.

  • Авиация Галичины — 5% на патриотическую одежду онлайн, для покупок от 1000 грн.

  • Fopi.ua — 5% на электронику и технику, кешбек до 500 грн.

  • MINK — 10% на онлайн-сервис химчистки.

  • Spell — 15% на сладости и вкусные подарки.

  • Concert.ua — 3% на билеты онлайн.

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  • SHERIFF — 50% на услугу SHERIFF SOS, кешбек до 1000 грн.

  • LOKO — 10% на быструю доставку, индивидуальное предложение.

  • Sushi Master — 5% на доставку и еду в ресторанах.

  • F.ua — 3% на все товары на сайте.

  • MONOpizza — 5% на доставку и еду в ресторанах.

  • Proizd.ua — 10% на билеты, за один раз можно приобрести не более 4 билетов, воспользоваться предложением можно дважды в течение одного месяца.

  • SHABO — 15% на коньяки и вина онлайн, кешбек до 1000 грн.

  • MOYO — 3% на весь ассортимент магазина, кешбек до 500 грн.

  • E-ZOO — 5% на сайте и в магазинах.

  • Pokupon.UA — 5% на все предложения от 100 грн, кешбек до 500 грн.

  • TEAHOUSE — 20% на чай и кофе онлайн.

  • Flowers.ua — 15% на цветы в приложении, кешбек до 300 грн.

  • Farmasi — 7% на турецкую косметику.

  • BS-Partner — 5% на Bosch и Siemens, кешбек до 1500 грн.

  • SAT.UA — 7% на грузоперевозки, кешбек до 1000 грн.

  • Страхование в ПУМБ Online — 10% за покупку полиса.

  • DUNA — 5% на носки, белье и пижамы.

  • КнигоЛенд — 5% на книги.

  • Bugatti — 5% за каждую покупку, кешбек до 1000 грн.

  • ARGO — 7% на одежду и аксессуары онлайн.

  • ADONIS — 3% на все услуги клиники.

  • BlankNote — 5% на сумки и аксессуары из кожи, кешбек до 500 грн.

  • Bomond — 6% на косметику и парфюмерию онлайн, кешбек до 2000 грн.

Делайте каждую покупку выгодной благодаря кешбеку от ПУМБ и партнеров банка!

Источник: Минфин
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