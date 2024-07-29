Британия конфисковала почти $1 млн у Петра Авена

Распорядитель имущества российского миллиардера и бывшего совладельца Альфа-Банка в Украине Петра Авена согласился выплатить почти $1 млн. за уклонение от санкций. Об этом пишет Bloomberg.

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Тысячи фунтов стерлингов наличными, изъятые в особняке Авена за пределами Лондона, также были переданы в соответствии с законодательством о «доходах от преступной деятельности».

Авена обвинить в том, что он «прокремлевский олигарх», однако его адвокаты отвергли это обвинение.

Миллиардер отдельно добивается отмены санкций Великобритании против него. По словам адвоката, личные убеждения Авена ставят его в «положение оппозиции к нынешнему режиму».