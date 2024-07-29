izibank приостановил услугу по покупке ОВГЗ

izibank , созданный на базе Таскомбанка , приостановил продажу клиентам ОВГЗ. Об этом говорится в рассылке клиентов банка.

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Что известно

«В приложении приостановлена услуга по покупке ОВГЗ. Не волнуйтесь, все приобретенные ценные бумаги будут выплачены в срок», — заявили в проекте.

Сроки обновления услуги неизвестны.