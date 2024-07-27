НБУ выпустил новую монету, которую посвятили медикам

Национальный банк презентовал новую памятную монету «Страна супергероев. Спасибо медикам!». Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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На аверсе монеты изображена стилизованная полоска бинта, на которой проступила кровь в форме абриса территории Украины.

Вверху на зеркальном фоне отчеканена надпись УКРАИНА, справа от надписи малый Государственный Герб Украины.

На реверсе — в центре композиции смоделированы пересекающиеся полоски бинта.

Монета продолжает серию «Бессмертная моя Украина» и имеет номинал 5 гривен. Она изготовлена ​​из нейзильбера. Тираж — до 50 000 экземпляров.

Купить памятную монету «Страна супергероев. Спасибо медикам!» можно будет с 30 июля в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка, а затем — в банках-дистрибьюторах.