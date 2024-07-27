НБУ випустив нову монету, яку присвятили медикам

Національний банк презентував нову пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!». Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинта, на якій проступила кров у формі абрису території України.

Угорі на дзеркальному тлі викарбувано напис УКРАЇНА, праворуч від напису малий Державний Герб України.

На реверсі — у центрі композиції змодельовано смужки бинта, що перетинаються.

Монета продовжує серію «Безсмертна моя Україна» та має номінал 5 гривень. Вона виготовлена ​​із нейзильберу. Тираж — до 50 000 примірників.

Купити пам'ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» можна буде з 30 липня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку, а згодом — у банках-дистриб'юторах.