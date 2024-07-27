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27 липня 2024, 9:57

НБУ випустив нову монету, яку присвятили медикам

Національний банк презентував нову пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!». Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк презентував нову пам’ятну монету «Країна супергероїв.

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На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинта, на якій проступила кров у формі абрису території України.

Угорі на дзеркальному тлі викарбувано напис УКРАЇНА, праворуч від напису малий Державний Герб України.

На реверсі — у центрі композиції змодельовано смужки бинта, що перетинаються.

Монета продовжує серію «Безсмертна моя Україна» та має номінал 5 гривень. Вона виготовлена ​​із нейзильберу. Тираж — до 50 000 примірників.

Купити пам'ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» можна буде з 30 липня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку, а згодом — у банках-дистриб'юторах.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+30
SZlats
SZlats
27 липня 2024, 10:56
#
Дизайн так себе цена больше 250 грн а надпись Дякуємо медикам на монету поместить …_)
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