В восьми странах ЕС признали чрезмерный дефицит бюджета: список

Совет Европейского Союза в пятницу, 26 июля, начал процедуру чрезмерного дефицита бюджета по семи странам блока (Бельгия, Италия, Мальта, Польша, Словакия, Венгрия, Франция) и продолжил ее в отношении Румынии. Об этом сообщается на сайте Совета Е С , сообщает Liga.net.

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Договор о Европейском Союзе предусматривает, что государства-члены должны соблюдать бюджетную дисциплину и не допускать превышения дефицита более 3% ВВП, а государственного долга — более 60% ВВП. Если участник блока превышает показатель дефицита, к нему применяется специальная процедура, предусматривающая усиленный контроль и предоставление рекомендаций для уменьшения расходов и увеличения доходов.

В 2023 году восемь стран имели дефицит, превысивший базовое значение договора:

Италия (-7,4%)

Венгрия (-6,7%)

Румыния (-6,6%)

Франция (-5,5%)

Польша (-5,1%)

Мальта (-4,9%)

Словакия (-4,9%)

Бельгия (-4,4%)

Румыния уже находится под процедурой излишнего дефицита с 2019 года.

В 2020—2023 годах в связи с пандемией COVID-19 правило чрезмерного дефицита не применялось.

Ближе к концу года Еврокомиссия предложит рекомендации по ликвидации чрезмерного дефицита для каждой страны с конкретными количественными и временными параметрами. ЕС признал чрезмерным дефицит бюджета восьми стран. Среди них — все соседи Украины.